Пастух прятал наркотики на территории крестьянского хозяйства в Жамбылской области

Пастуха задержали с нарктотиками в особо крупном размере в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Сообщается, что в Байзакском районе на пастбище “Каска байтал” полицейские остановили КамАЗ. В большегрузе находились двое мужчин, один из которых работал пастухом в местном крестьянском хозяйстве.

Стражи порядка обыскали их.У пастуха в пакете они нашли высушенную марихуану весом три килограмма 730 граммов, 186 граммов гашиша и 67 граммов смолы каннабиса. В кармане у водителя находилась смола каннабиса весом 5,88 грамма.

Во время допроса пастух рассказал, что решил заняться заготовкой марихуаны и искал для этой цели безлюдное место, поэтому с готовностью принял предложение поработать в отдаленной сельской местности.