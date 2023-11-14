Пастух прятал наркотики на территории крестьянского хозяйства в Жамбылской области
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Пастуха задержали с нарктотиками в особо крупном размере в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что в Байзакском районе на пастбище “Каска байтал” полицейские остановили КамАЗ. В большегрузе находились двое мужчин, один из которых работал пастухом в местном крестьянском хозяйстве.
Стражи порядка обыскали их.У пастуха в пакете они нашли высушенную марихуану весом три килограмма 730 граммов, 186 граммов гашиша и 67 граммов смолы каннабиса. В кармане у водителя находилась смола каннабиса весом 5,88 грамма.
Во время допроса пастух рассказал, что решил заняться заготовкой марихуаны и искал для этой цели безлюдное место, поэтому с готовностью принял предложение поработать в отдаленной сельской местности.
"Задержанные дали признательные показания. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 296 части четыре Уголовного кодекса РК “Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере”. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет", – сообщил начальник УПН ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев.
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