Пастбища стоимостью 285 миллионов тенге возвращены государству

Мерами прокуратуры государству возвращены пастбищные угодья на 285 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Анализ соблюдения земельного законодательства и выявлены факты неиспользования сельскохозяйственных угодий местным фермером проведён прокуратурой Бурабайского района.

"В департамент по управлению земельными ресурсами по Акмолинской области внесено представление об устранении нарушений законности. В результате государству возвращены пастбища площадью более 30 тыс.га, кадастровой стоимостью 285 млн.тенге, которое длительное время сельхоз товаропроизводителем не использовалось по целевому назначению", - сообщили в прокуратуре области.

Тем самым на территории района сокращен дефицит пастбищных угодий на 50%.