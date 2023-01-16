Пассажирка скончалась в поезде Кокшетау – Кызылорда

54-летняя пассажирка скоропостижно скончалась по дороге из Астаны в Шымкент. Инцидент произошёл в поезде сообщением Кокшетау – Кызылорда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"14 января при заезде на станцию Сары-Шаган Жамбылской области в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением Кокшетау – Кызылорда скончалась 54-летняя гражданка. В этот же день в линейном отделе полиции на станции Шу начато досудебное расследование по факту обнаружения трупа без признаков смерти криминального характера. В ходе проверки установлено, что женщина с 2019 года состояла на учете в ГКБ Астаны с хронической болезнью", - сообщили в полиции.

Тело до станции Шымкент с согласия проводников поезда везли в завёрнутом виде в нерабочем тамбуре поезда.

Супруг женщины категорически отказался от проведения судебно-медицинской экспертизы.

Материал по факту перевозки трупа в поезде передан в инспекцию транспортного контроля по Жамбылской области.