Пассажирка авиарейса Москва — Ереван заявила о бомбе в рюкзаке

Пассажирка одного из рейсов, вылетающих из московского аэропорта Шереметьево, заявила, что в её рюкзаке находится бомба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, на место происшествия вызвали полицию.

Ранее Telegram-канал "112" распространил информацию, что в аэропорту "Шереметьево" пассажирка заявила, что в её рюкзаке бомба.

"Женщина едва поднялась на борт самолёта, вылетающего в Ереван, как вывалила на бортпроводников важную информацию – в ее ручной клади бомба", – говорится в публикации.

По информации Telegram-канала, в связи с происшествием рейс задержали.