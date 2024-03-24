Пассажирка авиарейса Москва — Ереван заявила о бомбе в рюкзаке
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Пассажирка одного из рейсов, вылетающих из московского аэропорта Шереметьево, заявила, что в её рюкзаке находится бомба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, на место происшествия вызвали полицию.
Ранее Telegram-канал "112" распространил информацию, что в аэропорту "Шереметьево" пассажирка заявила, что в её рюкзаке бомба.
"Женщина едва поднялась на борт самолёта, вылетающего в Ереван, как вывалила на бортпроводников важную информацию – в ее ручной клади бомба", – говорится в публикации.
По информации Telegram-канала, в связи с происшествием рейс задержали.
"Вызвали полицию, проходят мероприятия", – рассказали в пресс-службе аэропорта, уточнив, что речь идет о рейсе SU1862 Москва – Ереван.