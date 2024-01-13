Пассажир через суд добился компенсации затрат за недопуск на рейс

Верховный суд РК восстановил права туриста, который подал иск к ТОО-владельцу онлайн-сервиса по поиску и покупке авиабилетов Travel, передаёт BaigeNews.kz.



Турист через данное мобильное приложение приобрёл авиабилеты на рейс сообщением Стамбул-Лондон-Бриджтаун. Однако авиаперевозчик в день вылета (12 сентября 2022 года) не пропустил туриста на рейс и не выдал посадочный талон ввиду отсутствия оплаты. Турист обратился в суд с иском к ТОО с требованием возместить свои затраты за авиабилеты и выплатить компенсацию за моральный вред в размере двух миллионов тенге.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, указав на условия заключённого между сторонами агентского договора. Принят во внимание и факт недопуска истца на борт самолёта из-за отсутствия оплаты билетов, подтверждённой платёжным поручением от 16 сентября 2022 года, то есть спустя четыре дня после планируемого вылета.

Ввиду нарушения прав потребителя с ТОО взыскана стоимость приобретённого и неиспользованного авиабилета, а также компенсация морального вреда в размере 600 тысяч тенге.

Апелляция не согласилась с этим решением. Причина - авиаперевозчик обосновал недопуск истца на борт самолёта тем, что у него отсутствовал обратный билет из Бриджтауна. Обратный авиабилет по маршруту Бриджтаун-Лондон истец приобрёл 28 сентября 2022 года. По информации сервиса IATA, более 550 тысяч тенге (стоимость авиабилета) фактически перечислена в адрес авиаперевозчика.

Верховный суд, рассмотрев дело, указал, что выводы апелляции не согласуются с требованиями закона и противоречат фактическим обстоятельствам.

По данным Верховного суда, ТОО обязано предоставить истцу достоверную и полную информацию о билете, за который турист произвёл оплату.

"Уведомление потребителя о таких особенностях и условиях, при невыполнении которых он не сможет беспрепятственно получить покупаемую им услугу, является обязанностью продавца. В нарушение этих императивных норм ТОО не проинформировало истца о необходимости обязательного наличия обратного авиабилета. Поэтому выводы апелляции о том, что ответчик не обязан предоставлять подобную информацию, признаны неправильными. Верховный суд отменил апелляционное постановление и оставил в силе решение суда первой инстанции", - отмечается в пресс-релизе.