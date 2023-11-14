Пашинян не приедет на заседание Совета ОДКБ в Минск
Сегодня, 19:12
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Сегодня, 19:12Сегодня, 19:12
102Фото: facebook.com/armgovernment
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался приехать в Минск для участия в заседании Совета ОДКБ. Мероприятие должно состояться 23 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу аппарата главы правительства.
О намерении Пашинян сообщил в телефонном разговоре с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
"Стороны обсудили вопросы организации сессии, которая состоится 23 ноября в Минске. Премьер-министр Пашинян сообщил президенту Беларуси, что не сможет присутствовать на заседании, и выразил надежду, что партнёры ОДКБ отнесутся к этому решению с пониманием", - сказано в сообщении.
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