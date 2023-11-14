Пашинян не приедет на заседание Совета ОДКБ в Минск

"Стороны обсудили вопросы организации сессии, которая состоится 23 ноября в Минске. Премьер-министр Пашинян сообщил президенту Беларуси, что не сможет присутствовать на заседании, и выразил надежду, что партнёры ОДКБ отнесутся к этому решению с пониманием", - сказано в сообщении.