Парламентарии Казахстана и Грузии обменяются опытом по реформированию налогового законодательства
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Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, прибывший в Казахстан с официальным визитом, встретился со спикером мажилиса Ерланом Кошановым, передаёт BaigeNews.kz.
Это первый официальный визит Шалвы Папуашвили в Астану. Приветствуя делегацию парламента Грузии в мажилисе, Ерлан Кошанов отметил, что казахский и грузинский народы связывают тесные исторические узы и культурные традиции. Со времени установления дипломатических отношений между странами налажен эффективный политический диалог.
"Казахстан придаёт большое значение дальнейшему укреплению всестороннего сотрудничества с Грузией. Сегодняшняя встреча позволит обсудить возможности активизации нашего межпарламентского взаимодействия. По инициативе президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане проводятся масштабные политические и экономические реформы. Они полностью перезагрузили работу всех ветвей власти и расширили участие общества в политике", – сказал спикер мажилиса.
Ерлан Кошанов рассказал об итогах конституционной реформы, президентских и парламентских выборах, деятельности Конституционного Суда.
Спикер также ознакомил грузинского коллегу с законодательной деятельностью обновленной Палаты.
Председатель парламента Грузии поблагодарил казахстанскую сторону за тёплый приём и выразил надежду, что его официальный визит придаст новый импульс развитию межпарламентских отношений.
"Конечно, у парламентов нет рычагов исполнительной власти, но в их руках два важнейших инструмента. Первый – определение политики развития страны, второй – создание правовой базы для реализации этой политики. И мы, парламентарии, можем многое сделать для того, чтобы наши правительства могли успешно развивать двустороннее сотрудничество", – сказал Шалва Папуашвили.
Глава грузинской делегации выразил слова поддержки в связи с паводками в регионах Казахстана и пожелал скорейшего преодоления последствий стихии.
Стороны отметили схожесть повестки дня парламентов по таким вопросам, как гендерное равенство, защита прав женщин и детей, реформирование бюджетного и налогового законодательства, архитектурной и строительной деятельности. Спикеры договорились об обмене опытом по этим темам между депутатами профильных комитетов.
"Как коллега, вы хорошо понимаете, что актуализация законодательства – это веление времени. И задача депутатов – своевременно законодательно реагировать на происходящие изменения в различных отраслях", – добавил спикер мажилиса.
Стороны обсудили также перспективы расширения сотрудничества Казахстана и Грузии в экономической, агропромышленной, транзитно-транспортной, туристической, культурно-гуманитарной сферах.
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