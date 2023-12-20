Парламент Кыргызстана принял закон об изменении флага
Сегодня, 11:46
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Сегодня, 11:46Сегодня, 11:46
129Фото: 24.kg
Парламент Кыргызстана на заседании рассмотрел и принял без обсуждения законопроект об изменении флага КР в трёх чтениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.
За изменение флага республики Кыргызстан проголосовали 59 депутатов, против — пять.
Председатель комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Чолпон Султанбекова сообщила, что шесть парламентских фракций дали своё одобрение проголосовать по законопроекту сразу во втором и третьем чтениях.
Отмечается, что идея изменить флаг принадлежит президенту Садыру Жапарову. Он предложил изменить форму лучей из волнообразных на прямые.
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