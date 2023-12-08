Парк с резиденцией Санта-Клауса появился в Алматы
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Парк сказаний народов Казахстана откроется в Алматы 16 декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на общественный фонд United Charity Projects Evolution.
Он находится по адресу: улица Халиуллина, 45А. Основным украшением парка станут скульптурные фигуры персонажей из сказок и сказаний народов Казахстана. Это "Алдар Косе", "Кунекей Кыз", "Ходжа Насреддин", "Чин Тимур", "Маша и Медведь", "Хасан и Ахмед", "Персей", "Заяц и черепаха", "Золотая рыбка", "Пацюк", "Гензель и Гретель" и "Тевье Молочник".
"Главной достопримечательностью Парка сказаний станет единственная в Казахстане резиденция Санта-Клауса. В гости в сказочный дом Санты, главного героя праздника, можно будет прийти без особого приглашения любому желающему и узнать много интересного. Здесь также можно будет написать записку с просьбой Санте и загадать желание, которое непременно сбудется. И, конечно, сам Санта будет поздравлять детей и дарить подарки", - отмечается в пресс-релизе.
Общая площадь Парка сказаний составляет 3000 квадратных метров. Он разместился на территории, прилегающей к Казанскому собору – самому старому православному храму Алматы. Много лет участок представлял собой захламлённый пустырь. Теперь здесь высажены хвойные и лиственные деревья, обустроены клумбы и фонтан у пруда с "золотыми" рыбками.
Здесь можно будет согреться горячим чаем или кофе, отведать свежей выпечки. Также имеются комфортные и оснащённые комнаты для матери и ребёнка.
В день открытия парка, 16 декабря, планируются увлекательные квесты, развлечения для детей и взрослых. Волонтёры расскажут юным гостям сказки народов Казахстана, а этнокультурные объединения выступят с творческими номерами. Также начнёт работу праздничная ярмарка, где можно будет приобрести новогодние подарки и сувениры.
График работы парка после открытия: ежедневно с 8:00 до 19:00. По субботам, воскресеньям и праздникам будут проводиться программы для детей – с 10:00 до 16:00. Вход бесплатный.
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