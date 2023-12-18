Парк с резиденцией Санта-Клауса открылся в историческом центре Алматы

16 и 17 декабря, когда Казахстан отмечал День независимости, в Алматы открылся Парк сказаний народа Казахстана. Его жемчужиной стала первая и единственная в стране резиденция Санта-Клауса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на организаторов.

Настоящая предновогодняя погода порадовала алматинцев в эти дни — морозы поутихли, выпал снег. Атмосфера новогоднего волшебства особенно ощущалась на открытии Парка сказаний, его организаторы подготовили для детей и взрослых запоминающиеся мероприятия.

В их числе — танцы, игры, хороводы вокруг огромной яркой елки, фотосессия с Санта-Клаусом и его морозной помощницей, ярмарка рукоделия и ароматный чай из пузатого тульского самовара.

Необычный парк с 13 медными скульптурами создавали по мотивам казахских, русских, немецких, греческих, узбекских, чеченских, корейских, украинских, уйгурских, еврейских сказок и сказаний.

Здесь можно встретить Алдара Косе, Кунекей Кыз, Ходжу Насреддина, Машу и ее Медведя, Персея, Зайца и черепаху из одноимённой сказки и других известных волшебных персонажей.

Автором скульптур стал Павел Иванович Шорохов — известный казахстанский скульптор и один из самых востребованных мастеров станковой, монументальной, мемориальной и парковой скульптуры. Работа над медными изваяними заняла девять месяцев с учётом подготовки эскизов. Изготавливались они по технике кованой меди — так скульптуры закаляются и делаются прочными, стойкими.

Но самым притягательным местом для гостей стал домик Санта-Клауса — деревянный, с коврами, огромным троном, ёлкой и камином. Здесь может побывать любой желающий и сфотографироваться в новогодней уютной атмосфере. А ещё — написать Санте письмо с просьбой о самом желанном подарке.

По словам организаторов, Санта-Клаус — прообраз Святого Николая. Этот почитаемый у многих народов старец (а исторически его образ связан с архиепископом Николаем Мирликийским, жившим в III веке нашей эры- прим.), помогал бедным, подбрасывая им в дома монетки. Отсюда и пошла традиция тайно дарить друг другу подарки в канун Рождества Христова. Теперь же собственная резиденция Санта-Клауса есть и в Алматы.

"К слову, Парк сказаний народа Казахстана создали возле старейшего в городе здания — Казанского собора в центре Малой станицы. Много лет на месте будущего парка был захламленный неуютный пустырь. А сейчас здесь высажена ель, сосна, туя, пихта, липа, сирень, летом будет цвести гортензия, пузыреплодник, форзиция, дерен, спирея, многочисленные цветы. Это подарок городу общественного фонда "Апостол", — рассказали организаторы.

Гости Парка сказаний поделились впечатлениями от увиденного.

"Это классное место, особенно, учитывая, что в округе нет подобных парков, где можно погулять с детьми, хорошо провести время, выпить чаю. Здесь и туалеты есть", — отметила Акмарал Ниязова. "Нам тут очень нравится! Елка, Санта-Клаус — все это создает новогоднюю атмосферу!", — поделилась Светлана Насонова, мама пятилетней Софии.

График работы парка — ежедневно с 8.00 до 19.00. По субботам, воскресеньям и праздникам будут проводиться программы для детей — с 10.00 до 16.00. Вход бесплатный, адрес — ул. Халиуллина, 45А.

Открытие Парка сказаний анонсировали в первой декаде декабря. Сообщалось, что его общая площадь составляет 3000 квадратных метров.