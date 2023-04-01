Папу римского выписали из больницы

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Папу Римского Франциска выписали из столичной клиники "Джемелли", куда он был госпитализирован с бронхитом, сообщил журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Утром в субботу, 1 апреля, папа Франциск был выписан из "Джемелли", сообщил Бруни. По его словам, прежде чем покинуть больницу, понтифик попрощался с ее руководителями и медперсоналом, который сопровождал его во время госпитализации.

Выйдя из клиники папа Франциск остановился для короткого общения с журналистами. Прежде чем сесть в машину, он ответил на вопрос о самочувствии: "Ещё живой".

Он добавил, что намерен возглавить богослужение на Пальмовое воскресенье, и признался, что болезнь не вызвала у него страха.

Как добавили в Ватикане, папа Франциск также "обнял семейную пару, потерявшую минувшей ночью дочь, и остановился для молитвы с ними".

Ранее Ватикан со ссылкой на медперсонал клиники "Агостино Джемелли" сообщал, что у папы Франциска диагностирован "инфекционный бронхит, потребовавший назначения терапии с применением антибиотиков".

Согласно официальной информации Святого престола, в предшествующие госпитализации дни папа Франциск жаловался на некоторые трудности с дыханием.