Папа Римский одобрил благословения для однополых пар, если они не похожи на брак

Папа Франциск официально одобрил разрешение священникам благословлять однополые пары, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

Документ доктринального отдела Ватикана подтверждает, что брак является пожизненным таинством между мужчиной и женщиной. И подчеркивается, что рассматриваемые благословения должны носить нелитургический характер и не должны передаваться одновременно с гражданским союзом, с использованием установленных ритуалов или даже в одежде и жестах, которые присущи свадьбе.

Но в нем говорится, что в просьбах о таких благословениях для однополых пар не следует полностью отказывать. Он предлагает обширное и широкое определение термина "благословение" в Священном Писании, чтобы настаивать на том, что люди, ищущие трансцендентных отношений с Богом и ищущие Его любви и милости, не должны подвергаться "исчерпывающему моральному анализу" в качестве предварительного условия для его получения.