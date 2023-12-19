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Папа Римский одобрил благословения для однополых пар, если они не похожи на брак

Сегодня, 01:24
АВТОР
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Reuters Сегодня, 01:24
Сегодня, 01:24
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Фото: Reuters

Папа Франциск официально одобрил разрешение священникам благословлять однополые пары, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

Документ доктринального отдела Ватикана подтверждает, что брак является пожизненным таинством между мужчиной и женщиной. И подчеркивается, что рассматриваемые благословения должны носить нелитургический характер и не должны передаваться одновременно с гражданским союзом, с использованием установленных ритуалов или даже в одежде и жестах, которые присущи свадьбе.

Но в нем говорится, что в просьбах о таких благословениях для однополых пар не следует полностью отказывать. Он предлагает обширное и широкое определение термина "благословение" в Священном Писании, чтобы настаивать на том, что люди, ищущие трансцендентных отношений с Богом и ищущие Его любви и милости, не должны подвергаться "исчерпывающему моральному анализу" в качестве предварительного условия для его получения.

"В конечном счете, благословение предлагает людям средство повысить их доверие к Богу, — говорится в документе. - "Просьба о благословении, таким образом, выражает и питает открытость трансцендентности, милосердие и близость к Богу в тысяче конкретных обстоятельств жизни, что немаловажно в мире, в котором мы живем".

Он добавил: "Это семя Святого Духа, которое нужно взращивать, а не мешать".

 

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