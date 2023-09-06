Памятники истории Западного Казахстана могут войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

В Актау прошёл первый семинар в рамках проекта ЮНЕСКО и Японского трастового фонда (Japan FiT) "Поддержка процесса номинации Всемирного наследия Шёлкового пути".

На семинаре, собравшем учёных и экспертов из разных стран, включая Казахстан, Японию, Великобританию, Азербайджан, Иран, Туркменистан и

Россию, были затронуты актуальные вопросы международного сотрудничества и координации усилий в рамках подготовки Серийной транснациональной номинации "Шёлковый путь: Волго-Каспийский коридор".

Основной целью мероприятия стало обсуждение аспектов и этапов современной документации памятников историко-культурного наследия, связанных с Шёлковым путем. Участники поделились своим опытом и знаниями о передовых методах документирования и сохранения уникальных объектов, представляющих историческую и культурную ценность.

Открывая семинар, председатель правления РОО "QazaqGeography" Ерик Султанов отметил важность таких мероприятий в работе по сохранению историко-культурных памятников с последующим включением некоторых из них во Всемирный список наследия ЮНЕСКО.

"QazaqGeography как общественный институт совместно с министерством культуры и спорта и нацкомиссией по делам ЮНЕСКО готов вносить свой вклад от лица Республики Казахстан в развитие этого глобального проекта, и первым шагом стала организация площадки для обсуждения, которая собрала ведущих экспертов из разных стран. Западный Казахстан – исторически важная часть Великого Шёлкового пути, здесь находится много памятников, которые потенциально могут войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И сегодня все наши усилия направлены на это", - сказал Ерик Султанов.

Подготовке Серийной транснациональной номинации "Шёлковый путь: Волго-Каспийский коридор" уделяется особое внимание. Семинар стал

платформой для обсуждения вопросов, связанных с этим проектом, и поиска оптимальных подходов к его реализации.

"Шёлковый путь в древности являлся не только путём товарооборота, но и инструментом образовательного и культурного обмена. Историко-культурные объекты, которые являлись частью Великого Шёлкового пути, стали образцами духовного и художественного развития, настоящим культурным сокровищем, которое переносит нас в древний мир. И сегодня они достойны занять особую позицию на всемирном культурном пьедестале", - отметила Генеральный секретарь Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО Алия Байсабаева.

В рамках мероприятия также будет организован полевой выезд для изучения историко-культурного наследия Мангистауской области. Этот этап позволит участникам ближе познакомиться с реальными объектами, получить первостепенное представление об их значимости и на их примере изучить практическую часть.

Будут изучены объекты, находящиеся на полуострове Тюб-Караган, в том числе проведены исследования в пределах каньона Шакпактысай, некрополя

Косбаир, наскальной мечети Шакпак-ата, каньона Капамсай. Кроме того, запланировано посещение некрополя Кенты-Баба, могилы и подземной мечети

Султан-епе и других объектов.

"Волго-Каспийский коридор Великого Шёлкового пути соответствует ключевым активностям ЮНЕСКО в рамках подготовки методологии, предоставления технического руководства, наращивания потенциала проекта. Посредством этой платформы мы сможем выстраивать международное сотрудничество и культурный диалог", - сказал Координатор проекта ЮНЕСКО Роланд Лин.

Семинар в Актау подтвердил важность международного сотрудничества в сохранении и популяризации исторического и культурного наследия каспийской ветки Шёлкового пути. Участники обогатили общее понимание задач и вызовов, стоящих перед проектом, и приняли решение о дальнейших шагах для успешной реализации проекта.

Мероприятие организовано при активной поддержке ЮНЕСКО, Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО, Международного института

центральноазиатских исследований, Министерства культуры и информации Республики Казахстан, акимата Мангистауской области.