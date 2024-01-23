Памятник пожарному Аскару Забикулину открыли в Кокшетау

Памятник в честь героически погибшего пожарного Аскара Забикулина установили на аллее в близи центральной площади в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz.

"Подвиг Аскара Забикулина, его жизнь – это образец патриотизма, долга, бесстрашия. Нынешнему поколению пожарных есть на кого равняться. Имя Аскара Забикулина вписано в историю не только министерства по чрезвычайным ситуациям, но и всей нашей страны. Добрая память об Аскаре как о профессионале своего дела навсегда останется в наших сердцах!", – отметил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков.