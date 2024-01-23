Памятник пожарному Аскару Забикулину открыли в Кокшетау
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Памятник в честь героически погибшего пожарного Аскара Забикулина установили на аллее в близи центральной площади в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz.
"Подвиг Аскара Забикулина, его жизнь – это образец патриотизма, долга, бесстрашия. Нынешнему поколению пожарных есть на кого равняться. Имя Аскара Забикулина вписано в историю не только министерства по чрезвычайным ситуациям, но и всей нашей страны. Добрая память об Аскаре как о профессионале своего дела навсегда останется в наших сердцах!", – отметил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков.
Собравшиеся поднесли к мемориалу цветы и почтили память огнеборца минутой молчания.
Напомним, столичный пожарный Аскар Забикулин погиб в ноябре 2022 года при тушении пожара в жилом комплексе. Рискуя жизнью, он спас троих людей. Указом президента Аскар награждён государственной наградой "Айбын" І степени посмертно.
Ранее памятник пожарному установили в Астане.