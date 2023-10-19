В Астане установили бюст пожарному Аскару Забикулину
Сегодня, 14:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:30Сегодня, 14:30
196Фото: Акимат Астаны
В честь Дня спасателя в Астане открыли бюст пожарному Аскару Забикулину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.
Бюст расположен на территории Специализированной пожарной части №6. Также в честь героя названа улица, установлена мемориальная доска.
"Благодаря его самоотверженному поступку, мужеству и отваге были спасены жизни людей. Подвиг Аскара Забикулина навсегда останется в наших сердцах.
Поздравляю спасателей с профессиональным праздником. На вашем счету тысячи спасенных жизней. Ваша работа не только благородная, но и опасная. Желаю, чтобы каждый возвращался со службы домой целым и невредимым!", - сказал аким Астаны Женис Касымбек.