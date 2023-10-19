  • 19 Октября, 16:02
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В Астане установили бюст пожарному Аскару Забикулину

Сегодня, 14:30
АВТОР
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Акимат Астаны Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30
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Фото: Акимат Астаны

В честь Дня спасателя в Астане открыли бюст пожарному Аскару Забикулину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Бюст расположен на территории Специализированной пожарной части №6. Также в честь героя названа улица, установлена мемориальная доска.

"Благодаря его самоотверженному поступку, мужеству и отваге были спасены жизни людей. Подвиг Аскара Забикулина навсегда останется в наших сердцах.

Поздравляю спасателей с профессиональным праздником. На вашем счету тысячи спасенных жизней. Ваша работа не только благородная, но и опасная. Желаю, чтобы каждый возвращался со службы домой целым и невредимым!", - сказал аким Астаны Женис Касымбек.

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