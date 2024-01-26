Памятник Ататюрку открыли в Алматы

В Алматы состоялось торжественное открытие памятника первому президенту Турции Мустафе Кемалю Ататюрку, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Памятник был установлен акиматом Алматы в сквере, названном в 2023 году в честь видного турецкого национального лидера Мустафы Кемаля. В церемонии его открытия приняли участие министр культуры и информации Аида Балаева, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев,посол Турции Мустафа Капуджу и аким Алматы Ерболат Досаев.

Открывая церемонию, Аида Балаева выразила благодарность Главе государства, отметив, что поручение об установке памятника было дано президентом Касым-Жомартом Токаевым во время визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан в честь 100-летия Турецкой Республики.

"Благодаря Главам наших государств отношения между Казахстаном и Турцией вышли на новый уровень и сейчас динамично развиваются во всех сферах. Культурная связь стала золотым мостом сотрудничества между двумя братскими странами. Особая роль в этом отводится основателю современного турецкого государства, оставившему неизгладимый след в истории Турции. Реформы Ататюрка - серия политических, культурных, экономических и социальных изменений, превративших Турецкую республику в нынешнее светское национальное государство по сей день оказывают влияние на ее развитие", - сказала Аида Балаева, подчеркнув, что памятник символизирует не только уважение к историческому наследию Турции, но и партнерство и сотрудничество двух народов.

Памятник высотой три метра изготовлен из бронзы, постамент - из гранита. Его авторами стали казахстанские скульпторы Айдос Буркитбаев и Тимур Ермухаметов.