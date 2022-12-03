Памяти Аскара Забикулина посвятили свою победу в хоккейном турнире столичные пожарные

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Спасатели столичного ДЧС стали чемпионами турнира по хоккею с шайбой среди правоохранительных органов. Свою победу они посвятили памяти героически погибшего коллеги — Аскара Забикулина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу МЧС РК.



Республиканский турнир по хоккею с шайбой среди правоохранительных органов, посвящённый Дню Независимости Республики Казахстан, завершился в Петропавловске.

Участие приняли команды департамента полиции и управления специализированной службы охраны СКО, Департаментов по ЧС Астаны, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей.

На торжественном открытии мероприятия, проходившем во Дворце спорта имени А.Винокурова, с приветственной речью к гостям и участниками турнира обратился заместитель акима области Сатжан Аблалиев. Он поздравил всех присутствующих с началом турнира и пожелал участникам высоких спортивных достижений и побед.

Перед началом матча присутствующие почтили минутой молчания память огнеборца столичного департамента по ЧС Аскара Забикулина, героически погибшего при спасении людей во время пожара.



Турнир проходил по круговой системе. Кубок победителя получила команда столичного ДЧС, второе место заняли представители ДЧС СКО, и на третьем месте – команда департамента полиции СКО. Каждый участник команды был награждён памятной медалью.

В номинации "Лучший нападающий" приз завоевал астанчанин Евгений Гутяр, "Лучшими защитниками" названы спасатель Думан Жиенмурзин и полицейский Абулкаир Сулейменов из СКО.

На торжественной церемонии награждения победителей начальники департамента по ЧС Астаны генерал-майор Куанар Базарбаев и начальник ДЧС СКО полковник Рамиль Камалов сердечно поздравил победителей и участников турнира с прошедшим праздником спорта, охарактеризовав его как ещё одну ступеньку в достижениях сотрудников ведомства и отличный пример популяризации профессии пожарного-спасателя и пропаганды хоккея.

Свою победу пожарные посвятили памяти Аскара Забикулина.

Напомним, трагедия случилась 16 ноября. В Астане по проспекту Момышулы в 15-этажном доме произошёл сильный пожар. Из огня спасатели вынесли пятерых человек. Один из пожарных, Аскар Забикулин, помог жителям, но сам получил сильные ожоги 80 процентов тела. Он спустился по спасательной веревке с 12 на 11 этаж, чтобы попасть в квартиру через окно.

Для этого ему пришлось снять боёвку, в камуфляже он прошёл через горящие комнаты, нашёл 80-летнюю пенсионерку и её 22-летнюю внучку, и вынес их из огня. Спасатель также успел вынести из соседней квартиры десятилетнего ребёнка, который спрятался на балконе и не мог выйти из-за сильного задымления.

За жизнь героя врачи боролись несколько суток, 20 ноября скончался. У Аскара остались жена и двое детей.

По поручению главы государства, одной из улиц столицы будет присвоено имя Аскара Забикулина, также будет установлен его бюст. Позже стало известно, что имя героя получит улица Е-583, расположенная в районе Есиль (ЖМ Уркер). В том же районе есть улицы, названные в честь пожарного Саята Абеева и капитана полиции Газиза Байтасова, который обезвредил террориста, закрыв гранату грудью.