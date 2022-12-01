Стала известна улица, которой хотят присвоить имя погибшего пожарного Аскара Забикулина

В Астане состоялось заседание ономастической комиссии. На нём предложили присвоить имя Аскара Забикулина, спасшего людей и героически погибшего при тушении пожара, улице и пожарной части в столице, передаёт BaigeNews.kz.

Новое имя получит улица Е-583, расположенная в районе Есиль (ЖМ Уркер).

В том же районе есть улицы, названные в честь пожарного Саята Абеева и капитана полиции Газиза Байтасова, который обезвредил террориста, закрыв гранату грудью.

Также предложено присвоить имя Аскара Забикулина специализированной пожарной части №6, где служил герой; перед учреждением установить бюст.

Наряду с этим, решено разместить памятное фото Аскара Забикулина на информационную доску в "Парке спасателей", расположенном по улице Пушкина в Астаны.

Предложения направят для рассмотрения на публичные слушания постоянных комиссий маслихата Астаны и Общественного совета Астаны.

Ранее по поручению Главы государства семье спасателя Забикулина вручили ключи от трёхкомнатной квартиры.