Пакистан - один из ключевых партнеров Казахстана в Южной Азии - Токаев

Фото: Борт№1

Президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Собеседники обсудили перспективы казахско-пакистанского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Глава государства выразил признательность премьер-министру Пакистана за приезд в Астану для участия в саммите СВМДА и поддержку казахстанских инициатив, направленных на дальнейшее институциональное развитие форума.

Президент назвал Пакистан одним из ключевых партнеров Казахстана в Южной Азии. Он высказал удовлетворение динамикой развития торгово-экономических связей между двумя странами.

Отмечены перспективы налаживания взаимодействия в транспортной, транзитно-логистической, энергетической сферах. Подчеркнута важность скорейшего возобновления прямого авиасообщения между странами, а также активизации работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, культурно-гуманитарному и научно-техническому сотрудничеству.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия президента Пакистана Арифа Алви и отметил, что взаимоотношения между странами поступательно развиваются.