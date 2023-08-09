Падёж верблюдов в Казахстане уменьшился на 16% за полгода
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Падёж верблюдов в Казахстане за полгода уменьшился на 16,3%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.
На 1 июля текущего года в стране насчитывалось 282,3 тыс. верблюдов — это на 4,4% больше, чем в прошлом году. Более двух третей всех верблюдов сконцентрированы в трёх регионах РК: Мангистауской, Кызылординской и Туркестанской областях.
На тройку лидирующих регионов пришлось 69,2% всего поголовья страны.
"Падёж верблюдов за полгода уменьшился на заметные 16,3%, до 374 особей. В текущем году падёж был зарегистрирован только в семи регионах. Сразу 65% всего падежа пришлось на одну лишь Мангистаускую область. При этом приплод вырос на 1,5%, до 46,9 тысячи верблюжат. На каждые 100 маток приходилось 34 верблюжонка — столько же, сколько и годом ранее", - говорится в сообщении.
В текущем году было забито в хозяйстве или реализовано на убой 6,3 тысячи тонн верблюдов (на 3,3% больше, чем в прошлом году), реализовано в убойном весе — 3,3 тысячи тонн (плюс 3,1%).
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