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Падёж скота увеличился: по ряду животных показатели выросли в разы

Сегодня, 13:15
АВТОР
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energyprom.kz Сегодня, 13:15
Сегодня, 13:15
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Фото: energyprom.kz

По итогам января-декабря прошлого года в Казахстане оказали услуг в сфере ветеринарной деятельности на сумму 69 млрд тг - на 33,4% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее, передаёт BaigeNews со ссылкой на Energyprom.

В региональном разрезе больше всего услуг в секторе пришлось на Туркестанскую область: 7,7 млрд тг, против 4,6 млрд тг годом ранее. На второй и третьей строчках расположились Астана (7 млрд тг) и Жамбылская область (5,9 млрд тг). Наименьшие показатели были зафиксированы в Шымкенте (646,3 млн тг), а также в Улытауской (1,1 млрд тг) и Мангистауской (1,3 млрд тг) областях.

Инвестиции в основной капитал в сфере ветеринарных услуг за январь-февраль текущего года составили 995,3 млн тг, против всего 43 млн тг годом ранее. При этом на Туркестанскую область пришлось 994,6 млн тг, на Северо-Казахстанскую — 743 тыс. тг. За январь–декабрь 2023 года объём капвложений в секторе составлял 1,2 млрд тг.

Что касается поголовья скота, на 1 апреля текущего года овец стало больше на 11%, до 12,1 млн голов, верблюдов — на 7,6%, до 156,1 тыс. голов, лошадей — на 6,8%, до 2,6 млн голов, птицы — на 4,8%, до 38,3 млн голов, крупного рогатого скота — на 4,6%, до 4,7 млн голов, в том числе коров — на 11,6%, до 2,4 млн голов.

Сократилось поголовье свиней (на 5,7%, до 310,3 тыс. голов) и коз (на 0,6%, до 762,3 тыс. голов).

Отдельно отметим: по итогам первого квартала текущего года падёж скота по многих видам животных заметно вырос. Так, падёж коз увеличился в 3,3 раза, до 1,1 тыс. голов, лошадей — в 2,4 раза, до 3,2 тыс. голов, крупного рогатого скота — на 38,3%, до 7,9 тыс. голов, свиней — на 32,6%, до 12,2 тыс. голов. В то же время падёж овец уменьшился на 16,4%, до 10,5 тыс. голов, верблюдов — на 43,8%, до 114 голов.

Частично падёж вырос из-за паводков. Так, сообщалось, что количество павших животных, по оперативным данным, составляло 8,1 тыс. голов, в том числе мелкого рогатого скота — 6 тыс. голов, крупного рогатого скота — 1,5 тыс. голов, лошадей — 514 голов. Министерство сельского хозяйства РК сообщило, что владельцам сельхозживотных будут выплачены компенсации, причём как из бюджетных средств, так и из внебюджетных источников.

В январе–марте текущего года зарегистрировали 2,4 тыс. административных правонарушений в области ветеринарии - на 61,7% больше, чем годом ранее.

Численность лиц, в отношении которых были вынесены постановления о привлечении к административной ответственности за нарушения, связанные с ветеринарией, выросла на 61,2%, до 2,3 тыс. В их число вошли 2,3 тыс. физических лиц и 79 юридических лиц. Было вынесено 316 предупреждений и наложено 2 тыс. административных штрафов. Общая сумма наложенных штрафов составила 97,6 млн тг, из них взыскано всего 83,4 млн тг.

К примеру, в Жамбылской области повсеместно выявлялись факты несоответствия сведений о вакцинированных животных и фактического поголовья скота, сообщает прокуратура. При наличии сведений о падеже более 1,4 тыс. сельхозживотных собственники не уведомили ветеринарную инспекцию, соответственно не установлены причины падежа животных. Проверкой выявлены факты непринятия мер по введению карантинного режима по фактам массового заболевания животных.

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