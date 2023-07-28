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Ozon выходит на торги МФЦА
Американские депозитарные акции Ozon допущены к торгам на бирже Международного финансового центра "Астана". Торги бумагами начнутся в предстоящий понедельник, 31 июля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании, передаёт BaigeNews.kz.
Компания не будет выпускать новые акции или ценные бумаги в связи с листингом на AIX - на площадке смогут обращаться уже выпущенные ADS.
Листинг на AIX потенциально может повысить ликвидность ADS Ozon и предоставить инвесторам, в том числе международным, возможность торговать бумагами на бирже. В самом Ozon считают выход на AIX важной мерой для защиты интересов инвесторов и расширения присутствия компании в Казахстане.
Листинг на AIX не влияет на торги на Московской бирже - они продолжатся в обычном режиме. Компания также находится в процессе обжалования решения NASDAQ о делистинге.
Отметим, что накануне стоимость акций финтех-группы Kaspi.kz в Лондоне достигла годового максимума. И сейчас ценные бумаги компании торгуются в районе 92 долларов США. Таким образом за год котировки выросли почти в два раза. Но пока им ещё далеко до исторического максимума, когда акции торговались свыше 140 долларов за штуку, достигнутого в 2021 году.
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