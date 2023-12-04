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Оздоровительный детский центр не давали строить инвестору в Акмолинской области

Сегодня, 09:50
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baigenews.kz Сегодня, 09:50
Сегодня, 09:50
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Фото: baigenews.kz

Инвестор получил отказ в выдаче государственного акта на земельный участок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Сообщается, что отечественный инвестор ТОО "Seven Development" планировал построить в Щучинско-Боровской курортной зоне детский оздоровительный центр. Стоимость прокта - 3,3 миллиарда тенге. В будущем здесь можно было бы трудоустроить 150 человек.

При оформлении документов проекта инвестор столкнулся с отказом в получении государственного акта на земельный участок. До вмешательства прокуроров уполномоченный орган не выдавал правоустанавливающий документ на землю.

В настоящий момент реализация проекта продолжена.

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