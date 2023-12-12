Овощи поставляли по завышенным ценам в детские учреждения двух областей Казахстана

В Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях овощи для детсадов и соцучреждений поставляли по завышенным ценам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Сообщается, что в КГУ "Центр поддержки детей с особыми потребностями" в ВКО морковь поставляли по 325 тенге, а капуста по 380 тенге за один килограмм. Сотрудникам регионального департамента удалось исключить из цепочки поставок непродуктивного посредника, а цены на овощи снизить более чем в два раза. Теперь один килограмм моркови соцучреждению поставляют по 120 тенге, а капусту - по 180 тенге.

В СКО индивидуальный предприниматель организовал бизнес на продаже овощей в районные детские сады на сумму более 50 миллионов тенге. Картофель он реализовал по 250 тенге за один килограмм, тогда как его отпускная цена в торговые точки была 141 тенге. Сотрудники АФМ планируют сэкономить на закупках продуктов в СКО на следующий год около 22 миллионов тенге.

В ведомстве также отметили, что при поставке продуктов из социальной корзины торговая надбавка не должна превышать 15% от закупочной цены.