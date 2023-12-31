Овнов ждут испытания, Тельцов — любовь, а Водолеев — прибыль: астрологи дали прогноз на 2024 год

Астролог Анна Сергеева рассказала, каким будет новый 2024 год для представителей всех знаков Зодиака, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на интернет-журнал gadalkindom.ru

По словам специалистов, 2024 год пройдёт под покровительством Зелёного Деревянного Дракона, дарующего людям мудрость, благоденствие и стабильность. По восточному календарю этот год наступит 10 февраля 2024 года и завершится 28 января 2025 года, и за это время произойдёт множество знаменательных, действительно важных и просто радостных событий. Как символ высшей власти и олицетворение сверхъестественной силы, Дракон будет щедр на подарки и поддержит всех, кто будет достаточно благоразумен. Обстановка в мире заметно стабилизируется, каждый получит шанс изменить что-то важное в своей жизни.

Овен

Начало года для Овнов выдастся достаточно активным, произойдёт множество событий, встреч, дискуссий. Вам представится замечательная возможность проявить себя в той сфере, в которой сочтёте нужным. А вот в начале весны и до самого лета в жизни наступит временный период затишья. Скучно не будет, зато удастся расслабиться и отдаться заботам о себе любимых.

Уравновешенность и решительность – вот решающие качества характера, которые в этом году окажутся у вас в приоритете. На первый взгляд, может показаться, что они взаимоисключающие, но это не так. Принимайте решения, руководствуясь не эмоциями, а логикой и здравым смыслом. Хотите решиться на нечто, на первый взгляд, безумное? Тогда сядьте и распишите все возможные плюсы и минусы, и только после этого приступайте к действиям.

Долой агрессивность – эта ваша черта характера в новом 2024 году может стать причиной крупных неприятностей. Чтобы не провоцировать судьбу, звёзды настойчиво рекомендуют держаться подальше от любых конфликтов и выяснения отношений. Хотите показать человеку своё недовольство его поведением? Лучший способ – это его полностью игнорировать. Попробуйте!

Будьте мягче и лояльнее – если сможете умерить свой пыл и сгладить острые углы в отношениях с близкими, то никогда не окажетесь наедине со своими проблемами. Вас всегда поддержат и, в случае чего окажут помощь.

Несмотря на благоприятный расклад, звёзды всё-таки приготовили вам несколько причин для эмоциональной встряски.

Активная защита. Конечно, лучшая защита – это нападение! Однако, это вовсе не значит, что нужно отвечать на агрессию агрессией и на крики криками. Будьте умнее, ищите болевые точки соперника и играйте на его слабостях. Но не сильно увлекайтесь, а то станете подобным образом относиться ко всем окружающим вас людям.

Лето и осень. Для всех одиноких Овнов наиболее благоприятным во всех смыслах окажется лето и ранняя осень. Считаете, что искать партнёра на работе – это плохая идея? Сама судьба заставит вас увериться в обратном.

Астрологи рекомендуют. Как бы ни было страшно, вам стоит начать активное движение к своей цели. Если вы давно хотите сменить привычную обстановку, то лучшего времени не найти. Звёзды будут помогать каждому вашему решению, поэтому не бойтесь и стремитесь к своим целям.

Телец

Несмотря на достаточно успешный в карьерных вопросах год, не стоит зацикливаться на работе. Помните, что есть члены семьи и друзья, которым ваше внимание чрезвычайно важно. Возможно, вы проведёте не так много времени, как хотелось бы, за романтическими свиданиями и разговорами, но эти минуты, без сомнений, принесут вам удовлетворение и много радостных воспоминаний.

Мягкость и лояльность. Попробуйте проявлять себя с наименее конфликтной стороны. События могут вас удивить или даже шокировать, но не поддавайтесь панике. Старайтесь реагировать на происходящее спокойно и будьте терпимее к недостаткам других людей.

Поиски любви увенчаются успехом. Конечно, только у тех, кто того желает. Если вы готовы к отношениям и открыты навстречу переменам, то ваша судьба точно не пройдёт мимо. Кто знает, быть может, она настигнет вас в кафе около работы или на курсах французского языка?

Не бойтесь пробовать новое. Год Зелёного Дракона предоставит вам возможность опробовать себя в совершенно новых ипостасях. Будьте мобильными и не бойтесь открыть для себя что-то неизведанное.

Ищите радостные моменты. Главная проблема Тельцов заключается в неумении наслаждаться жизнью такой, как она есть. Конечно, стремиться к лучшему никто вам не запрещает, но старайтесь ценить и то, что уже имеете.

Налаживайте контакты. В этом году вам нужно постараться наладить как можно больше деловых и дружеских контактов. От этих знакомств будет зависеть не только ваш карьерный рост и процветание, но и личная жизнь.

Желания и действия. Старайтесь не откладывать исполнение желаний, а главное — помните, что сами куёте своё счастье. Не бойтесь браться за не самые простые задачи, помните, что тернистый путь, хоть и сложнее, но гораздо увлекательнее и продуктивнее. 2024 год станет для вас настоящим подарком небес. Те, кто уже не надеялся выбраться из пучины трудностей внезапно получат глоток свободы и незаметно для самих себя заживут совершенно иначе.

Астрологи рекомендуют. Всем представителям этого знака стоит начать прислушиваться к советам, которые дают окружающие. Порой в их словах есть нечто, способное дать вам больше пищи для размышлений и внутреннего роста, чем можно предположить.



Близнецы

В целом, этот год станет для Близнецов этапом, наполненным различными событиями как хорошими, так и не очень. Вы получите большой жизненный опыт уже за первые шесть месяцев, но поймёте его ценность гораздо позднее. Учитесь смотреть вглубь ситуации, а не концентрироваться на одном моменте.

Пробуйте новое. Всем тем, кто боится выбраться из своего безопасного кокона, нынешний год приготовит не одну и не две и даже не три возможности это сделать самостоятельно. Если будете противиться, то процесс произойдёт сам собой, только уже без вашего участия и контроля. А там, как говорится, может произойти всё что угодно.

Любовь к миру начинается с любви к себе. Постарайтесь относиться к себе менее критично. Учитесь воспринимать свои минусы, не как провал года, а как нечто, что делает вас уникальными, непохожими. К тому же, именно признание и работа над недостатками делает нас сильнее и успешнее.

Скажите "нет" противоречивости. Конечно, это ваша неотъемлемая часть, но над собой необходимо работать. И выработка определённого однозначного взгляда на некоторые вопросы помогает в жизни. И не только себе самим, но и окружающим.

Примите жизнь такой, какая она есть. Не каждый день похож на праздник и здесь не с чем спорить. Серые будни тоже часть вашего бытия. Учитесь находить в каждом моменте что-то хорошее, тогда жизнь заиграет новыми красками.

Напор и усердие. Все карьерные и рабочие вопросы в год Дракона будут решаться довольно быстро, не без вашего непосредственного участия. Приготовьтесь быть напористыми и сосредоточенными. Если раньше предпочитали отсиживаться за спинами более активных коллег, то сейчас придётся взять весь удар на себя.

Терпение и понимание партнёра. Для тех представителей знака, кто уже нашёл свою любовь, Деревянный Дракон советует сильно не расслабляться и не почивать на лаврах. Перед вами встанет новая серьёзная проблема, разрешить которую сможете только с помощью взаимопонимания и терпения. Главное – не рубите сгоряча, а дайте ситуации немного остыть, как и вам самим.

Астрологи рекомендуют. Старайтесь регулярно подогревать свой интерес к любимому занятию. Хобби доставляет вам гораздо больше удовольствия, чем вы предполагаете, а также становится способом снижения эмоционального напряжения. И жизнь становится проще, и вы наслаждаетесь процессом.

Рак

Ищите своё место. Если вы не можете смириться с определёнными жизненными условиями, то пора переходить к активным действиям. Судьба предлагает вам несколько возможностей всё изменить по своему усмотрению. Даже тем, кто уже давно смирился и не мечтает о лучшем, придётся активно грести к берегу, чтобы выбраться из своего болотца.

Отношения – не камень преткновения. Личная жизнь у таких людей всегда бурлит ключом. Вы достаточно привлекательны и обаятельны, чтобы не страдать от одиночества. Но так только кажется со стороны. На деле же, вереница любовных романов только отбивает у вас какое-либо желание строить серьёзные отношения. Отпустите ситуацию, побудьте наедине с собой, скорее всего, вам откроются новые грани своего характера и новые желания.

Не ждите чудес. Раки большую часть своей жизни проводят в ожидании чуда. Вот-вот появится волшебник и одним взмахом волшебной палочки исправит всё, что доставляет вам столько неприятностей. Но так бывает только в сказках. На деле приходится действовать. И действовать решительно и уверенно.

Копейка, рубль бережёт. Финансовые вопросы в 2024 году будут вставать гораздо реже. Главная причина тому – изменение в вашем отношении к ним. Учитесь откладывать "на чёрный день", пробуйте инвестировать свои средства в акции, тщательно обдумывайте каждую крупную покупку. Эти советы помогут стабилизировать финансовое положение.

Не переживайте! Звёзды рекомендуют вам сохранять присутствие духа и смотреть на происходящее не без иронии и улыбки. Что бы ни происходило, это не стоит ваших слёз и переживаний. Жизнь такая штука, что даже предсказание не может дать 100% гарантии, что всё будет гладко и спокойно.

Астрологи рекомендуют. Год Зелёного Дракона во многом станет для вас определяющим и переломным. Те, кто давно не мог перешагнуть определённую черту, получат полную свободу действий, а те, кто и не мечтал получить подарок судьбы окажутся удивлены.

Лев

Если пока вы сомневаетесь в том, что в этом году судьба неожиданно проявит к вам благосклонность, то уже весной под влиянием Зелёного Дракона вы довольно быстро перемените своё мнение.

Подходите к вопросу творчески. Деревянный Дракон покровительствует творческим профессиям, поэтому тем, кто не мыслит и дня без вдохновения, в нынешнем году предстоит пройти период трансформации и совершенствования. Даже те, кто далёк от богемы неожиданно для себя увлекутся то ли рисованием, то ли вышиванием, а может, и чем-то более экзотическим.

Скажите "Нет" стереотипам. Тем, кто продолжает жить во власти чужого мнения, в 2024 году придётся несладко. Звёзды рекомендуют вам не полагаться на общественное мнение и ответ на любой вопрос искать внутри себя. Так вы сделаете гораздо меньше ошибок.

Направляйте паруса по ветру. Покровитель года обладает своенравным характером, поэтому любое неповиновение его воле будет воспринято с недовольством. А там и масштаб последствия может оказаться немалым. Лучший совет: не плывите против течения, доверьтесь ему и обязательно волны вынесут вас в тихую заводь.

Не переставайте учиться. Тем, кто ещё грызёт гранит науки, звезды советуют быть прилежнее на занятиях. А тем, кто уже нашёл себя в этой жизни, не стоит переставать самосовершенствоваться.

Покорение карьерных вершин невозможно без усердия. Конечно, и руководство, и коллеги уже наслышаны о ваших свершениях и неординарном взгляде на вещи. Однако пора показать всем, что Львы также способны тяжело и прилежно работать. К счастью, этот период не будет слишком долгим, так что вы не успеете выбиться из сил.

Дева

В начале года вы поймёте, что рабочие обязанности стали в несколько раз больше, добавилось несколько совершенно новых задач, и прежний ритм жизни всё меньше и меньше подходит трудолюбивым Девам. Если у вас нет маховика времени и 25 часов в сутках, то неизбежно придётся чем-то жертвовать во имя своих замыслов. Дело ваше, Однако постарайтесь не оставлять близких без вашего внимания. Особенно если у вас уже есть дети.

Не зацикливайтесь на неудачах. У вас есть одна отличительная черта, что заставляет их всякий раз после очередного провала, пусть и незначительного, сомневаться в своих способностях. Поверьте, вряд ли на этом свете существует человек более способный и трудолюбивый, чем вы. Учитесь замечать не только свои минусы, но и плюсы.

Давайте себе передышку. Хоть иногда вам необходимо получить заряд бодрости духа и энергии, чтобы помогли им дальше идти к поставленным целям. Для консервативных натур местом силы становится семья. Не отдаляйтесь от близких и старайтесь всегда, несмотря на бешеный рабочий график, сохранять с ними контакт.

Меняйте вид деятельности. По натуре Девы способны долгое время погружаться в определённую тему, пока не достигнут в ней совершенства. Однако этот процесс сильно изматывает чувствительных натур, поэтому пробуйте иногда менять вид своей деятельности. К примеру, если вы работаете руками, попробуйте порешать кроссворды или заняться стихосложением. Если же работа в большей степени предполагает умственный труд, то лучшим способом развеяться станут занятия спортом или танцами.

Любви нужно время. У вас есть все шансы встретить свою любовь. Однако головокружительное чувство появится не с первого взгляда. Придётся сходить не на одно свидание, чтобы понять, что это именно тот человек, с которым хочется провести остаток жизни. Так что освободите несколько вечеров и проведите их с удовольствием и пользой.

Старайтесь не принимать близко к сердцу всё подряд. Есть вероятность нервного срыва или депрессии. Не провоцируйте серьёзные последствия и учитесь вовремя абстрагироваться от чужих проблем. Если ваша сфера деятельности предполагает оказание психологической помощи другим – относитесь к этому, как к рабочему моменту. А если нет, то к чему вам лишний стресс?

Астрологи рекомендуют. Год Дракона будет благосклонен ко всем представителям этого знака, следует быть благодарными и не забывать благодарить судьбу и звёзды за все те бонусы, что окажутся в ваших руках.



Весы

Осторожно давайте обещания, как близким, так и руководству. Ваши слова могут быть неверно расценены, а последствия будут не самыми радужными. К сожалению, никто не будет церемониться с вашими чувствами и, скорее всего, всё закончится слезами и разбитыми надеждами с вашей стороны.

Учитесь быстро реагировать на ситуацию. 2024 год проверит многих из вас на прочность. Если вы способны действовать быстро, собрано, а главное, эффективно, то это время станет для вас наиболее продуктивным в финансовом и профессиональном плане.

Учитесь на чужих ошибках. Каким бы ни был очевидным этот совет, большинство предпочитает самостоятельно наломать дров, а потом героически исправлять ситуацию. Поверьте, до вас похожие ошибки совершили миллионы, возможно, некоторые ваши близкие или друзья. Так зачем изобретать велосипед, если это уже сделано до вас?

Практикуйте осознанность. Зелёный Дракон – существо практичное и мудрое. Он не позволит вам тратить свои средства впустую. Всем транжирам придётся несладко. Поэтому прежде чем купить что-то, оцените полезность этой вещи в перспективе.

Посмотрите на мир под другим углом. Если вы не хотите остановиться в своём развитии, то пора срочно провести переоценку ценностей. Скорее всего, и возраст уже к тому располагает. Пора снять, наконец, розовые очки и взглянуть на мир без прикрас.

Перемены в личной жизни. В начале весны ожидаются большие перемены на личном фронте, даже у тех, кто не один год состоит в браке. Скорее всего, изменения, в конечном счёте, окажутся весьма благоприятными, хотя и доставят вам немало переживаний и седых волос. Однако спустя некоторое время вы осознаёте, что это именно то, чего так не хватало.

Астрологи рекомендуют. Год Дракона научит вас пониманию и терпению. Постарайтесь обрести внутреннее равновесие ещё в январе, тогда время для вас пролетит незаметно, а невзгоды обойдут стороной.

Стрелец

Главный вопрос для Стрельцов: не "когда?", а "как?". Недостаточно просто поставить перед собой цель и лежать в её направлении, как в известном выражении. Движение и только движение сделает вас счастливее. Берите ноги в руки и бегом, бегом туда, где сбываются мечты.

Сказку сделать былью. Этот год поможет реализоваться многим вашим планам. Даже самые дерзкие идеи под руководством Зелёного Дракона обретут свою форму.

Не ждите чудес, своими силами воплощайте мечты в реальность.

Авторитетнее некуда. Если раньше вы сомневались в себе и предпочитали обратиться за советом к более осведомленным коллегам, то в 2024 году сами станете тем гуру, к которому будут приходить за помощью. Поначалу будет нелегко, но вы достаточно быстро вживётесь в новую роль.

Чем тише, тем весомее. Старайтесь высказывать свои идеи спокойным тоном, не говорите громко, пусть вас слушают внимательно. Гениальные идеи не кричат во всю глотку, как минимум потому, что есть риск оказаться у разбитого корыта.

Всё лучшее, конечно, впереди. Пока конкуренты заняты созданием сплетен и промыванием друг другу косточек, Стрельцы будут идти к своей цели несмотря ни на что. И госпожа Удача оценит ваше упорство. Готовьтесь стать любимчиками Фортуны и открыть окно в своё будущее.

Временная влюблённость. Не обойдётся в нынешнем году и без приятных знакомств с противоположным полом. Возможно, какие-то романы даже будут иметь продолжение, Однако не стоит рассчитывать на что-то большее, чем просто дружеское общение. Год не располагает к созданию любовных союзов. Одиночкам предстоит узнать кое-что новое о противоположном поле. Возможно, несколько показательных встреч заставят вас изменить своё представление об идеальном партнёре. В целом, этот опыт будет чрезвычайно полезным и поможет справиться с одиночеством.

Саморазвитие. Наступающий год также прекрасно подходит для обучения и получения новых навыков. Однако не ждите глобальных перемен. Тем, кто решится на смену деятельности, будет непросто.

Астрологи рекомендуют. Учитесь экономить и откладывать, если раньше позволяли себе потратить всё до копейки. Год будет довольно продуктивным и финансовом плане, поэтому стоит заранее позаботиться о накопительном счёте.

Скорпион

Никто не сможет возразить тому, что Скорпионы – одни из самых ярких представителей зодиакального круга. Но также они отличаются своенравным характером, непримиримым нравом и нежеланием покоряться чужой воле. В некоторых моментах эти качества помогают жить, но чаще всего их лучше завуалировать и не выставлять напоказ.

Учитесь, учитесь и ещё раз учитесь. Нынешний год благоприятен для получения знаний и навыков. Особенно это импонирует тем, кто только приступил к своей профессиональной сфере или же решил её сменить.

Творчество – путь к познанию себя. Простой совет для всех представителей этого знака, как научиться сдерживать свой нелюдимый нрав: выплёскивайте негативные эмоции в творчестве. Такие люди обладают незаурядным и нестандартным видением прекрасного, поэтому вам не составит труда создать нечто, потрясающее воображение.

Держите голову холодной. Конечно, эмоциональность этого знака порой зашкаливает и тем, кто находится рядом, порой прилетает несколько тумаков. Кто-то будет терпеть подобное отношение, а кто-то нет. Если вы дорожите человеком рядом, то пора искать другие способы сохранять самообладание, а не выплёскивать весь негатив на ближнего своего.

Нет сарказму и пессимизму. Во взаимоотношениях с людьми следует проявлять себя с лучшей стороны. Спрячьте подальше свой сарказм и недовольство. Хоть это и не совсем соответствует самой сути знака, но всё-таки постарайтесь быть помягче? Об этом вас просят даже звёзды!

Личная жизнь. На личном фронте всё будет в лучших традициях "скорпионьих романов". Всё ярко, эмоционально, бурно. Старайтесь сдерживать свои негативные порывы, оставлять худшую часть себя где-то на задворках, а перед любимым человеком лучше представать в роли милого ангелочка. Разве кто-то сможет поспорить, что Скорпионы могут быть и такими?

Астрологи рекомендуют. Учитесь и совершенствуйтесь, ваша задача – не стоять на месте. И даже если кажется, что совсем нет свободного времени, поверьте, будет интерес, а время найдётся.

Козерог

Если говорить в общем, Дракон не станет мириться с вашим попустительским отношением к жизни и, если сами не начнёте шевелиться, заставит вас активизироваться. Всё, что остаётся в вашей власти – это контролировать скорость и динамику происходящих событий. Но от судьбы далеко убежать не удастся.

Доверьтесь судьбе. Этот совет вовсе не означает, что следует сложить лапки на животе и смириться с развитием событий. В конце концов, только вашими силами можно предотвратить катастрофическое развитие событий и добиться наилучшей для себя развязки. Однако стоит воспринимать происходящие с вами события не как наказание, а как способ достижения целей.

Прислушивайтесь к подсказкам. Судьба никогда не оставит вас без маленьких подсказок, помогающих справляться с непростыми моментами в жизни. Порой их можно услышать в случайной фразе прохожего или рекламе в супермаркете. Порой они появляются в виде друга, готового утешить или порадоваться вашим успехам.

А иногда это конкурент, своим примером показывающий, как делать не следует.

Избегайте конфликтов. Попробуйте чаще слушать и меньше говорить. Это не значит, что нужно молча соглашаться со всем, что говорят в вашу сторону. Попытайтесь услышать истинный смысл слов человека, и порой самая неприятная с виду фраза приобретёт совершенно иной подтекст. Если вас критикуют, значит, есть чему позавидовать.

Крошечный шаг – это начало длинного пути. Помните, что ничего в жизни не изменится, если вы останетесь на привычном месте. Начинайте изменения с себя, и образа своей жизни. Да просто возьмите за правило делать зарядку по утрам и вскоре заметите положительные изменения во внешнем виде, настроении и уровне работоспособности.

Отдых и восстановление сил. Старайтесь в 2024 году пользоваться каждой минуткой, чтобы передохнуть и разгрузить голову. Забот будет немало, а времени на отдых – категорически недостаточно. Поэтому, если не хотите перегореть ещё в первой четверти года, ищите пути для расслабления. Кому-то вполне может помочь медитация и занятия йогой. Кому-то же по душе бег или единоборства.

Астрологи рекомендуют. Не пытайтесь противостоять тому хаосу, что вскоре начнётся в вашей жизни. События будут идти своим чередом, хотя, возможно, вы и не сразу сможете уловить их истинный смысл и значение. в конечном счёте обязательно будете благодарны судьбе за подобные "американские горки".

Володей

Стоит уделить внимание формированию определённого образа жизни как на работе, так и в семье. Вы обладаете уникальной способностью меняться и подстраиваться под ситуацию. Именно это станет вашей задачей на ближайшие полгода. А дальше сможете смело пожинать плоды своего труда и благодарить небеса, да и себя любимых за полученные блага.

Смиритесь с неизбежным. Многие события в 2024 будут происходить без вашего на то желания. Придётся учиться поступать в соответствии с общей обстановкой и не забывать о собственных возможностях и силах.

Желание стоит всех денег мира. Для Водолеев это утверждение также актуально, как глоток воды для путника в пустыне. Удивительно, что столь очевидную вещь вы и сами не смогли постичь. Факт остаётся фактом, если у вас будет желание трудиться, то и деньги появятся быстрее, чем сможете опомниться. Как правило, когда человек занят интересным ему занятием, успех приходит без сомнений.

Учитесь логически мыслить. Это значит, что пришла пора немного поумерить свою эмоциональность и почаще прислушиваться к голосу разума. Конечно, никто не обвиняет вас в несдержанности, однако, порой вы бываете слишком резки и грубы даже с близкими людьми.

Планируйте заранее. Этот год, хоть и будет полон различными событиями и общий ритм его будет выше среднего, планирование ещё никогда не было так полезно. Всё просто, можно волей случая удержаться в вихре событий, а можно проложить себе дорожку сквозь ураган. Если, конечно, знать, куда двигаться.

Слушайте внутренний голос и советы звёзд. Порой мы слишком сильно зацикливаемся на том, что говорят вокруг. Даже меняем свои планы из-за чужого мнения. Но так делать в год Деревянного Дракона не следует. Слушайте своё чутьё и будьте уверены, что всё сложится удачно, если вы не будете изменять себе.

Прибыль получит тот, кто много работает. С деньгами всё будет, как обычно. Разумеется, вы и сами понимаете, что дивиденды получает только тот, кто много трудится ради этого. Повышение также станет логичным продолжением вашего триумфального шествия.

Астрологи рекомендуют. События в наступающем году будут развиваться так стремительно, порой вы сами будете не в силах уследить за тем, что происходит прямо перед вашими глазами. Старайтесь не поступать опрометчиво и обязательно обдумывайте свои поступки.

Рыбы

Покровитель этого года рекомендует обратить внимание на своё душевное благополучие и ментальное здоровье. Пожалуй, это и станет главным ориентиром для Рыб в этом году. К концу года вы будете гораздо проще относиться к приходящим и уходящим трудностям, а главное — научитесь не пропускать через себя весь тот негатив, которого так много в окружающем мире.

Время перемен. Благодаря переменчивому характеру символа года, вас ожидают большие изменения по всем фронтам. Однако, можно с уверенностью сказать, всё, что произойдёт, в итоге принесёт вам столько счастья. Даже потеряв что-то важно для себя, вы будете от всего сердца благодарить небеса в итоге.

Семь раз отмерь. Принятие скоропалительных решений в 2024 году не приветствуется. Не следует идти на поводу у характера, обстоятельств или настроения. Во всём руководствуйтесь здравым смыслом и личными соображениями. Пока окружающие будут совершать ошибки по своей глупости, вы быстро выбьетесь в лидеры.

Сглаживайте острые углы. Символ года будет всячески провоцировать, но ваша задача держать марку и не впадать в безумство. Попросту говоря, учитесь контролировать себя и не выпускать наружу то, что лучше спрятать подальше в глубинах своего сердца.

Доверяйте интуиции. Многие поступки Рыбы привыкли совершать, уповая на своё чутьё. И в этом году не стоит изменять себе. Большинство неприятностей пройдут мимо вас именно благодаря такой политике. Учитесь абстрагироваться от происходящего и прислушаться к внутреннему голосу.

Бесплатный сыр только в мышеловке. Не стоит смотреть на тех, кому все блага по жизни достаются даром. Во-первых, вы не знаете, что скрывается за этими подарками судьбы. А, во-вторых, ничего в этом мире не даётся даром. Порой то, что так привлекательно выглядит на витрине, на деле оказывается совершенно безвкусной безделицей.

Важный момент. Вторая половина года станет для вас настоящим подарком небес. И речь вовсе не о том, что на вашу голову внезапно упадут все блага вселенной. Вы сможете заниматься тем, что приносит радость и удовлетворение и получать за это неплохие деньги. Настолько неплохие, что все ваши финансовые вопросы исчезнут сами по себе, а вместе с тем и напряжённость внутри семьи.