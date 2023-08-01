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  • Отцы в России получили право требовать алименты от женщин на своё содержание
pixabay.com Сегодня, 05:39
181
Сегодня, 05:39
181
Фото: pixabay.com

Отцы в России получили право требовать алименты от женщин на своё содержание

В России отцы, ухаживающие за ребёнком в течение трёх лет со дня его рождения, теперь могут требовать через суд от супруги или бывших жён алименты на своё содержание. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Ранее таким правом обладали только женщины. Мужчина мог претендовать на выплаты только, если достиг пенсионного возраста, нетрудоспособен или общий ребёнок является инвалидом. 

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Сегодня, 05:39
181
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