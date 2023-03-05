Отцы-одиночки Казахстана рассказали, как не "сломаться"

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В Семее волонтёры общественного фонда "Центр Семьи" помогают одиноким папам "советом и пакетом". Психологическая поддержка и гуманитарная помощь — первые шаги в новом проекте общественников, который стартовал специально для отцов-одиночек. Основная цель — помочь мужчинам остаться главными людьми для своих детей. Трогательные истории одинокого отцовства и советы от мудрых пап — в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Дружба начинается

Мать-одиночка — очень распространённая социальная история, даже привычная. А вот отец-одиночка — явление более редкое. Ведь материнский инстинкт связывает мам и детей прочной связью самой природой. Многим кажется, что справляться с бытом и воспитанием, да ещё и деньги зарабатывать, мужчинам сложно, поэтому и советуют скорее найти себе пару. Но что делать, если в таких случаях папа хочет оставаться главным человеком для своих детей? Жить дальше и бороться за счастье, говорят заботливые семейские мужчины.

В этом им помогают родные, друзья, школа. А с недавних пор к благородному делу подключились волонтёры общественного фонда "Центр Семьи", оказывающие бесплатную психологическую, юридическую помощь и материальную поддержку семьям, оказавшимся в трудных ситуациях.

"В прошлые годы наш центр просто передавал привет таким папам в виде продуктовых наборов, а потом пришло время, мы задумались и решили глубже заняться этим вопросом. Представьте, как не просто приходится мужчине, когда в семье растут девочки-подростки! Некоторые вопросы даже опытному папе обсудить с ними сложно. Вот поэтому мы и начали оказывать психологическую помощь, чтобы семья не распалась, чтобы дети не ушли далеко от папы", — рассказала о новом начинании президент ОФ "Центр Семьи" Жанна Жибраева.

По данным управления образования, в Абайской области числится 2640 неполных семей. Сколько среди них держится на папах, а сколько на мамах — не уточнили. Неизвестно и то, какие именно отцы и дети нуждаются в помощи. Поэтому волонтёры решили проехать по школам и составить список таких семей. База только формируется, в ней всего несколько пунктов. Но и эти первые отцы-ласточки уже получили помощь во время встречи в офисе Центра, где им вручили продуктовые наборы и одежду на выбор.

Президент фонда Жанна Жагфаровна познакомила нас с четырьмя папами. Со всеми удалось поговорить, каждый рассказал свою удивительную историю любви и одиночества.

Родила наследника и умерла

Талгат Акашев и его семья живут в 15 километрах от Семея, в посёлке Мукур. Правда, в его дружной большой семье не хватает мамы. Она умерла 6 лет назад всего в 32 года. Подарила любимому мужу долгожданного сыночка — четвёртого ребёнка, и тяжело заболела. Молодую заботливую женщину погубило осложнение почечной болезни и роковое переливание крови, которое впоследствии вызвало заражение.

Три дочки и семимесячный наследник остались на руках у отца. Но Талгат делает всё, чтобы дети не чувствовали себя обделёнными. Девочкам 19, 17 и 10 лет, а сыну — почти семь. Старшая дочь живёт в городе и получает образование, работает и даже помогает сестрам и братику.

Папа научился готовить борщ и куырдак, а вот плов освоить до конца не может: то риса много, то мясо подгорит. Когда на кухне командовала мама, дети были капризны в еде, выбирали, просили приготовить любимое блюдо для каждого. А теперь меню не обсуждается, едят все и всё!

Талгат работает слесарем на коммунальном водоснабжающем предприятии за 116 тысяч тенге в месяц, адресная социальная помощь (АСП) — 59 тысяч.

"Да, доход у нас небольшой, но мы справляемся. Главное, чтобы дети были сыты, одеты и в тепле. А всё это у нас есть. На улице топором машу, лопатой управляюсь, а дома готовлю еду, делаю уборку, всё сам – справляюсь, в общем! Чувствуется, что не хватает женской руки, а что делать? Зато дети мне здорово по дому помогают. Главное, правильно распределить обязанности по дому", — делится секретами воспитания Талгат Акашев.

Летом прошлого года младшая дочь Махаббат, резвясь с детьми на улице, получила травму, в результате чего на бедренном суставе образовалась киста. С тех пор девочка хромает и испытывает боль при ходьбе, а пострадавшая нога стала короче на полтора сантиметра.

Скитания по больницам лишь добавили проблем, пока за девочку не взялся опытный ортопед из частной клиники. Он то и рекомендовал отправить маленькую пациентку на лечение в Астану, где могут удалить кисту лазером. Но для этого необходимо пройти МРТ. Две недели Талгат пытался добиться томографии для дочери, но медучреждения на очередь не ставят, почему — не объясняют.

Общественный фонд "Центр семьи" подключился сразу. Накануне Жанна Жибраева рассказала о проблеме Акашевых облздраву. Там пообещали, что девочка непременно пройдёт обследование.

"В любой семье самое главное — это здоровье. Я вот уже дважды это понял. Сначала жена заболела, теперь вот доча страдает. Надеюсь, что скоро мы получим направление на МРТ и пройдём лечение. Хочется пожелать всем, чтобы берегли своих жён, не обременяли лишней работой, ценили и уважали друг друга. В этом залог счастливой семейной жизни", - рассказала Талгат Акашев.

Отцовский подвиг на селе

44-летний Адлет Оспанов овдовел три месяца назад. Отец-одиночка и многодетный папа живёт в селе Петропавловка Бородулихинского района в 40 километрах от Семея. 36-летняя хранительница очага скончалась после осложнения онкологического заболевания, оставив трёх дочерей и двух сыновей на попечение своего супруга.

Адлету помогает его мама, благо апашка пятерых погодок живёт на соседней улице.

Отец семейства не работает. Ведь главные его обязанности - воспитание детей и забота о доме и хозяйстве — занимают всё его время. Самому младшему сыночку три года, а девятилетний первенец уже помогает папе доить коров. Оспановы каждый день сдают молоко на ферму, получая хоть и небольшой, но стабильный доход. Государство помогает неполной семье финансово. По словам Адлета АСП на семью составляет 150 тысяч тенге.

"После смерти жены я понял, что невозможно заменить детям маму. Поэтому я и не пытаюсь. У каждого в жизни есть своё место и обязанности: мать семьи должна оставаться женщиной, а отец — мужчиной. Я знаю, что мы справимся!", — уверен Адлет Оспанов.

Ушла из семьи

Если жёны Талгата и Адлета скончались, то в семье Бибалиновых мама оставила семью осознанно.

Молодой 34-летний Айдын узнал о решении жены от сотрудников медучреждения, где она работала санитаркой. В отделе кадров мужчине показали заявление об увольнении по собственному желанию, написанное рукой его супруги. Вот только уведомить свою семью женщина не решилась.

По словам Айдына, его жена сейчас живёт в Алматы, на связь не выходит, номер заблокирован. Её родственники уверяют, что с 32-летней женщиной всё в порядке: жива-здорова, но где и чем занимается — не рассекречивают. А ведь дома, в Семее, по ней до сих пор скучают трое детей: десятилетняя дочка и два сына, которым 8 и 6 лет.

"Вроде нормально жили, я грузчиком на базаре подрабатывал, она дома за детьми ухаживала. Ушла молча, ничего не сказала. Просто пропала. Родственники говорят, что у неё всё хорошо. Дети учатся в интернате, в пятницу вечером забираю их домой. Мы живем в доме у брата, своего жилья у меня пока нет", — рассказал о своей непростой жизненной ситуации Айдын Бибалинов.

Единственный доход семьи — это АСП в размере 60 тысяч теге в месяц. Все дети обучаются в интернате и находятся на полном государственном обеспечении. Сам Айдын признан нетрудоспособным из-за двух перенесённых операций на сердце.

Но благодаря волонтёрам "Центра семьи" скоро отец-одиночка устроится на официальную работу через центр занятости.

"Возьмём его к себе, Айдын станет нашим волонтёром, — пообещала Жанна Жибраева. — Пока будет поправлять здоровье, научим его работать на компьютере и другим премудростям, а потом постараемся устроить его на более лёгкую работу, охранником, например".

Свобода в обмен на материнство

Восемь лет назад Сергей Звягин переехал в Семей из Краснодара с двухлетней дочерью. В российском городе-миллионнике у него осталась молодая жена, которая через полтора года после родов вдруг потеряла материнский инстинкт. Вместо долгожданного родительства и заботы о малышке женщина выбрала свободу. Не просто возможность заниматься чем хочется, а скорее жить где и сколько хочется. Мать, которая зарабатывала в салоне красоты, работая визажистом, с удивительным постоянством пропадала из дома на неделю, а то и на 10 дней. Поэтому все хлопоты по дому перешли на отца семейства. О заработке не могло быть и речи.

"Я плюнул на всё и приехал в родительский дом в Семей. Жена осталась в Краснодаре. Она позвонила только через пять дней после нашего отъезда, когда обнаружила, что никого нет дома. Я сказал ей, что теперь она может жить своей жизнью. Потом она начала писать и общаться с дочерью. Я не препятствую. Ведь дочка сама всё хорошо понимает", — рассказал о причине неполноты своей семьи Сергей Звягин.

Когда мама Сергея, Нина Павловна, взяла на руки внучку, то буквально ожила после тоски по умершему мужу. Сейчас она стала главной женщиной в жизни десятилетней Есении. Большую помощь в воспитании оказывает и сестра Сергея — мама Лена.

Глава маленького семейства занимается ремонтом квартир: на любимое дело ходит с проверенной бригадой. Хотя в прошлом у Сергея два высших образования: физмат и юридическое, а также три года работы в уголовном розыске. Его отец — полковник милиции, а мама — воспитатель дошкольного образования.

Сергея сложно назвать отцом-одиночкой, ведь мир вкруг его дочери очень яркий и полный, а воспитывает ненаглядную дочь он не один. Возможно, родная мама не смогла бы обеспечь такую эмоциональную и интеллектуальную наполненность для собственной дочери, как это делают родные Сергея. Сейчас Есения — гордость школы, её фото — на доске почёта. А недавно она сыграла роль Белоснежки в спектакле на английском языке.

"По опыту могу сказать, что семейные проблемы идут от каждого из супругов, из их детства. От того, как воспитали родители, зависит и дальнейшее благополучие в семьях", — вывел свою собственную формулу семейного счастья Сергей Звягин.

Все отцы, о которых мы рассказали в материале, не спешат во второй раз связывать себя узами брака. Казалось бы, готовая "семья под ключ" — дом, дети, ответственный супруг, заботливый папа. Но мужчины решили, что справятся сами, а их отцовской любви хватит, чтобы сделать счастливыми своих детей.

Фото предоставлены героями статьи