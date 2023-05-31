Отправят ли казахстанских миротворцев в Украину, ответили в мажилисе

Фото: Казинформ

Вице-министр обороны Султан Камалетдинов в кулуарах парламента, отвечая на вопрос журналистов, о том, будут ли отправлены казахстанские миротворцы в Россию на границу с Украиной, сообщил о том, что таких рисков нет, передаёт BaigeNews.kz.

"Таких рисков не присутствует. Это связано с тем, что это добровольное участие государства. Это, во-первых, а во-вторых, любое направление воинского контингента за пределы государства одобряется парламентом. Если одобрит парламент, тогда естественно. Мы не можем отвечать за парламент, мы отвечаем за министерство обороны", - сказал Султан Камалетдинов.

Ранее депутаты внесли изменения в законопроект об ОДКБ.