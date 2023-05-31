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BaigeNews.kz Сегодня, 12:46
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Сегодня, 12:46
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Фото: BaigeNews.kz

"Участие в операциях по поддержанию мира" - в законопроект об ОДКБ внесут изменения

Депутаты мажилиса приняли Закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов на пленарном заседании мажилиса, протоколом вводится понятие "координирующее государство" и предусматривается, что под эгидой такого государства создаются коллективные миротворческие силы Организации для применения в операции ООН по поддержанию мира".

Согласно Протоколу координирующее государство - это одно из государств, определяемое Советом коллективной безопасности для решения организационных вопросов и вопросов всестороннего обеспечения применения Коллективных миротворческих сил в операции ООН по поддержанию мира.

Условия участия коллективных миротворческих сил в операции ООН определяются в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН.

Как подчеркнул заместитель министра обороны РК, участие государств в операциях ООН по поддержанию мира носит добровольный характер. И Протокол не ограничивает право государств направлять свои миротворческие контингенты, зарегистрированные в Системе готовности миротворческого потенциала ООН, для участия в миротворческих операциях ООН.

"Ратификация Протокола отвечает интересам Республики Казахстан, будет способствовать обеспечению эффективного участия ОДКБ и ее государств-членов в усилиях мирового сообщества по поддержанию международного мира и безопасности, а также укреплению сотрудничества в рамках Организации", - заключил Султан Камалетдинов.

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Журналист
Сегодня, 12:46
112
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