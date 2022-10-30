Отопление появилось в домах Темиртау после коммунальной аварии

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В Темиртау после коммунальной аварии 48 жилых домов подключили к теплоснабжению. Без тепла остаются ещё 10 многоэтажек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Аварийные работы на третьей магистрали продолжаются. Напомним, отопительный сезон в городе начался со скандала. Заменить пять километров труб подрядчики не успели к сроку. В результате более двух тысяч многоэтажных и частных домов тепло в квартирах получили с опозданием.

Как пояснили в акимате города, авария произошла на ещё непринятом участке третьей магистрали из-за неправильной установки неподвижной опоры. Жителям пострадавшего микрорайона оплата за тепло и горячую воду с 27 по 30 октября начисляться не будет, отметили в горакимате.

"Провели работы по замене сальникового компенсатора, в результате из 58 домов 48 домов удалось перезапитать. Без отопления остаются около 10 домов. Привлечены все силы и средства. Их у нас достаточно. Принимаем все силы, чтобы устранить внештатную ситуацию в кратчайшие сроки", - сказал руководитель отдела ЖКХ акимата Темиртау Ринат Кыдырбеков.