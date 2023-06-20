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Сегодня, 14:05
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Фото: соцсети

Отмену концерта "Би-2" в Семее прокомментировали в акимате

Организатором концерта является частная компания, а не акимат города Семей, подчеркнули в городской администрации, передаёт BaigeNews.kz.

"Решение об отмене концерта группы "Би-2" не является личным решением акимата города Семей. С инициативой выступила общественность города и депутаты областного маслихата, в связи с недавними трагическими событиями, связанными с лесными пожарами, которые стали причиной гибели 15 человек", - говорится в сообщении.

В акимате добавили, что с момента общенационального траура, объявленного президентом страны 12 июня, в областном центре не проводились развлекательные мероприятия в знак солидарности со скорбью семей, потерявших своих близких.

"Отменены празднования в честь "Дня казахстанской полиции", "Дня государственного служащего", "Дня судьи и работника суда", "Дня работников СМИ", в также других мероприятий регионального и республиканского масштаба", – добавили в пресс-службе.

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Сегодня, 14:05
97
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