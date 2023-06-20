Концерт группы "Би-2" в Семее отменили по просьбам жителей

Фото: facebook.com/b2band

В Семее объявили об отмене концерта группы "Би-2". Как сообщили в акимате, это сделано по просьбам жителей Абайской области, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с трагическими событиями, случившимися в ходе природных пожаров, а также по многочисленным просьбам общественности области, концерт российской музыкальной группы "Би-2", запланированный на 21 июня в МКСК "Арена", отменяется. Просим всех отнестись с пониманием принятому решению", - говорится в сообщении.

Ранее участники музыкального коллектива сообщили о намерении передать все вырученные от концерта в Семее средства пострадавшим от лесного пожара в Абайской области.

Накануне также стало известно о том, что после волны критики в соцсетях отменили концерт Григория Лепса в Конаеве. Казахстанцев возмутило обещание исполнителя оплачивать из вырученных денег российским военным по одному миллиону рублей за каждый уничтоженный в Украине танк.