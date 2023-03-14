Отменить призыв в армию предлагает ОСДП

Фото: пресс-служба ОСДП

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) предлагает полностью перевести казахстанскую армию на профессиональную основу, чтобы она состояла исключительно из военнослужащих по контракту, передаёт BaigeNews.kz.

Число призывников в 2022 году увеличилось на 2 тысячи, достигнув около 35 тысяч солдат-срочников. Более 14 тысяч были призваны в Вооруженные силы. Оставшаяся часть срочников, 13 тысяч, пополнила ряды Национальной гвардии, 8 тысяч – других войск и воинских формирований.

"Из-за негативных событий предыдущих лет, когда вся страна была свидетельницей взрывов на военных складах, неуставных взаимоотношений, смерти военнослужащих, родители боятся отправлять своих сыновей в армию. Доверия к армии, к сожалению, уже нет. Былого авторитета как и не бывало", – отметил председатель ОСДП Асхат Рахимжанов.

Так, недавние примеры, когда солдат-срочник из Кызылорды без явных причин неожиданно попал в психиатрическую больницу, а в Жамбылской области военнослужащий беспричинно ворвался в дом и избил женщин, заставляют задуматься о психологическом климате в армии, призванной защищать нашу страну в случае угрозы.

"Сколько ещё наших детей должно погибнуть и стать инвалидами, чтобы Министерство обороны занялось наконец реформированием системы призыва. Пришло время к реальному реформированию казахстанской армии, вместо пустых рапортов и лозунгов. Мы считаем, что упор в вопросах обороноспособности должен быть сделан на том, чтобы личный состав Вооруженных сил формировался из числа именно тех граждан, кто хочет связать свой жизненный пусть с военной службой", – подчеркнул Асхат Рахимжанов.

Член Павлодарского филиала партии Ажар Сагындыкова также говорит, что мамы не хотят отпускать своих детей в армию из-за тревожных сводок, когда в мирное время они могут умереть или серьёзно повредить здоровье.

"Армия должна быть профессиональной и включать в свои ряды только тех, кто хочет служить профессионально. Некоторые девушки, кстати, также хотят идти в армию, и их мнение также необходимо учитывать, чтобы соблюдать принципы справедливости и гендерного равенства", – подчеркнула она.

Заказчик: Рахимжанов А.Н. Председатель ОСДП

Оплачено из средств избирательного фонда Общенациональной социал-демократической партии