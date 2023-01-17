Откуда будут брать деньги на выборы, рассказал министр финансов

Фото: ktk.kz

На проведение выборов в сенат из республиканского бюджета средства не выделяли, заявил министр финансов Ерулан Жамаубаев. Также бюджетом не предусмотрено выделение денге на проведение выборов в мажилис и маслихаты, передаёт BaigeNews.kz.

"Если будет необходимо, мы при уточнении рассмотрим. Мы ожидаем уточнение бюджета в марте месяце. (...) Бюджетный процесс как выстроен, если успеем, то будем уточнять в республиканском бюджете, заложим по программе ЦИКа. Если не успеем, со стороны ЦИКа будет заявка, мы рассмотрим из резерва правительства", — сообщил Ерулан Жамаубаев.

14 января прошли косвенные выборы в сенат. Весной в Казахстане ожидается проведение выборов в мажилис и маслихаты.