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  • Откуда будут брать деньги на выборы, рассказал министр финансов
ktk.kz Сегодня, 12:07
216
Сегодня, 12:07
216
Фото: ktk.kz

Откуда будут брать деньги на выборы, рассказал министр финансов

На проведение выборов в сенат из республиканского бюджета средства не выделяли, заявил министр финансов Ерулан Жамаубаев. Также бюджетом не предусмотрено выделение денге на проведение выборов в мажилис и маслихаты, передаёт BaigeNews.kz.

"Если будет необходимо, мы при уточнении рассмотрим. Мы ожидаем уточнение бюджета в марте месяце. (...) Бюджетный процесс как выстроен, если успеем, то будем уточнять в республиканском бюджете, заложим по программе ЦИКа. Если не успеем, со стороны ЦИКа будет заявка, мы рассмотрим из резерва правительства", — сообщил Ерулан Жамаубаев.

14 января прошли косвенные выборы в сенат. Весной в Казахстане ожидается проведение выборов в мажилис и маслихаты.

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#выборы #финансы #Сенат #минфин
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 12:07
216
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