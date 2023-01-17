Объявлены окончательные итоги выборов депутатов сената

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ЦИК обнародовал окончательные итоги выборов депутатов сената парламента Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается на сайте ЦИК, выборы признаны состоявшимися в 17 областях Казахстана, в городах Астана, Алматы и Шымкент. Из 3167 выборщиков приняли участие в голосовании 2901 или 91,6 процента от общего числа выборщиков.

По итогам голосования депутатами сената парламента РК избраны:

- от области Абай – Тастекеев Кайрат Кулбаевич, 1967 года рождения, директор строительного колледжа, Семей;

- от Акмолинской области – Жунусов Талгат Турлыбекович, 1963 года рождения, секретарь Акмолинского областного маслихата, Кокшетау;

- от Актюбинской области – Нугманов Амангельды Шайхуллович, 1967 года рождения, секретарь Актюбинского областного маслихата, Актобе;

- от Алматинской области – Жоргенбаев Жанболат Акебаевич, 1960 года рождения, депутат сената парламента РК, Каскелен Алматинской области;

- от Атырауской области – Наутиев Алибек Ибатуллиевич, 1963 года рождения, секретарь Атырауского областного маслихата, Атырау;

- от Восточно-Казахстанской области – Буктугутов Шакарым Сабырович, 1961 года рождения, заместитель акима Восточно-Казахстанской области, Усть-Каменогорск;

- от Жамбылской области – Арубаев Сакен Каланович, 1976 года рождения, аким Шуского района, Шу Жамбылской области;

- от области Жетысу – Толамисов Амангельды Габдылкаримович, 1977 года рождения, депутат сената парламента РК, Талдыкорган;

- от Западно-Казахстанской области – Утегулов Арман Каримович, 1964 года рождения, первый заместитель акима Западно-Казахстанской области, Уральск;

- от Карагандинской области – Утешов Серик Балгатаевич, 1963 года рождения, секретарь Карагандинского областного маслихата, Караганда;

- от Костанайской области – Нурмухамбетов Гауез Торсанович, 1968 года рождения, первый заместитель акима Костанайской области, Костанай;

- от Кызылординской области – Рустемов Руслан, 1968 года рождения, руководитель управления культуры и спорта Кызылординской области, Кызылорда;

- от Мангистауской области – Орынбасаров Бекбол Тілеумұратұлы, 1971 года рождения, первый заместитель акима Мангистауской области, Актау;

- от Павлодарской области – Айткенов Ернур Нурмуханович, 1965 года рождения, секретарь Павлодарского областного маслихата, Павлодар;

- от Северо-Казахстанской области – Каримова Гульмира Раинбековна, 1977 года рождения, председатель комитета среднего образования министерства просвещения РК, Петропавловск;

- от Туркестанской области – Қадырбек Мұрат Болатұлы, 1980 года рождения, аким Жетысайского района, Жетысай Туркестанской области;

- от области Улытау – Медебаев Советбек Турсынович,1965 года рождения, депутат сената парламента РК, с. Улытау;

- от Астаны – Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы, 1971 года рождения, советник председателя сената парламента РК, Астана;

- от Алматы – Асанова Жанна Бейсентаевна, 1975 года рождения, советник председателя правления АО "Центр развития города Алматы";

- от Шымкента – Бекназаров Нурлан Кудиярович, 1964 года рождения, депутат сената парламента РК, Шымкент.

Из 20 избранных депутатов три женщины, 17 мужчин. Средний возраст составляет 53,8 лет. Из избранных 20 депутатов 16 станут сенаторами впервые.

Также избран депутатом сената от Астаны вместо выбывшего Лукин Андрей Иванович, 1961 года рождения.