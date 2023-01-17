Лента новостей
- Объявлены окончательные итоги выборов депутатов сената 07:36 163
- Свыше 31 тысячи бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Мангистау 06:16 283
- Одна из погибших в авиакатастрофе в Непале проживала в Казахстане 05:31 483
- Россиянка обманула сотни казахстанцев на миллионы тенге 04:52 790
- Получить ряд услуг Отбасы банка теперь с помощью eGov QR 03:27 378
- Казахстанский конькобежец стал пятым на Универсиаде в США 02:08 434
- Кыргызский депутат имел гражданство Казахстана 01:21 473
- Причины завышенных счетов за электроэнергию объяснили астанчанам 00:41 2483
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 501
- Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 18 января 16.01.2023 705
- Димаш Кудайберген предупредил казахстанцев о мошенниках, действующих от его имени 16.01.2023 469
- В Бестобе нашли тела двоих добычиков золота 16.01.2023 597
- Запрет на вывоз валюты ввели в Кыргызстане 16.01.2023 589
- Как будут развиваться пригороды Астаны, обсудили в правительстве 16.01.2023 652
- "Общество состоит не только из мужчин в возрасте" - политолог о кандидатах в Сенат 16.01.2023 565
- Морозы сохранятся в Казахстане ещё несколько дней 16.01.2023 584
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 508
- Умерла актриса Джина Лоллобриджида 16.01.2023 798
- Приговор вынесли убийце врача Шумкова в Алматы 16.01.2023 585
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 509
- Пассажирка скончалась в поезде Кокшетау – Кызылорда 16.01.2023 1102
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 803
- Мы не получали информацию об участии казахстанцев в вооружённом конфликте в Украине - МИД 16.01.2023 516
- Сайгаков отстреливали в заповеднике в Жамбылской области 16.01.2023 533
- Казахстанцев заманивают в рабство под видом криптокомпаний - МИД РК 16.01.2023 1522
- Нет никакой официальной британской комиссии по делу Жанболата Мамая - МИД 16.01.2023 1203
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 531
- Елена Рыбакина стартовала с победы на Australian Open 16.01.2023 512
- Посольство Мексики откроется в Казахстане 16.01.2023 679
- Минздрав опроверг слухи о летальных случаях от "Цефтриаксона" 16.01.2023 565
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 689
- В Минтруда опровергли информацию о платных центрах занятости 16.01.2023 468
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 621
- Казахстан занял 62-е место в рейтинге стран по уровню уголовного правосудия 16.01.2023 509
- Три региона в Казахстане назвали самыми бедными по уровню жизни 16.01.2023 3514
- Единые требования к школьной форме в Казахстане вступили в силу 16.01.2023 532
- На голову прохожему сбросили мебель в Актау - мужчина парализован 16.01.2023 940
- "Был высокий уровень конкуренции" — ЦИК о выборах депутатов сената 16.01.2023 547
- Кредиты на коллег тайно оформила стажёрка супермаркета в Астане 16.01.2023 709
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 855
- Рестораны "Вкусно и точка" могут появиться в Казахстане 16.01.2023 1262
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 3055
- С двузначным счётом завершился матч сборной Казахстана на Универсиаде-2023 16.01.2023 609
- Омбудсмен для людей с особыми потребностями появится в Казахстане 16.01.2023 632
- В Кызылординской области поезд насмерть сбил человека 16.01.2023 649
- Аналитики назвали самый аварийный день недели в Казахстане 16.01.2023 619
- Бывшее руководство рынка "Алтын Орда" объявили в международной розыск 16.01.2023 657
- Инклюзивные отделения открывают банки Казахстана 16.01.2023 653
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 897
- Каспийский трубопроводный консорциум ввёл дополнительные мощности нефтепровода 16.01.2023 608
- Цены на авиаперелёты по Казахстану поднялись на 17% 16.01.2023 603
- Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров остался без медали Универсиады-2023 16.01.2023 550
- В Казахстане за сутки зарегистрировали 56 случаев заражения коронавирусом 16.01.2023 661
- Отключать электричество будут в Костанае 16.01.2023 721
- ВОЗ призывает Китай публиковать новые данные об эпидемии COVID-19 16.01.2023 643
- Жанибек Алимханулы назвал имя самого желаемого соперника 16.01.2023 740
- Ряд домов частного сектора временно останутся без тепла в Экибастузе 16.01.2023 678
- Петроглифы Архарлы находятся под охраной государства 16.01.2023 660
- Казахстан обыграл Кыргызстан на любительском турнире Kazan Hockey Open 16.01.2023 650
- Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного пассажира 16.01.2023 814
- Школьники нескольких регионов Казахстана переходят на дистанционку 16.01.2023 858
- Сборную Аргентины накажут за празднования в финале ЧМ-2022 16.01.2023 814
- Подпольный покерный клуб устроили в квартире в Актау 15.01.2023 711
- Возобновляемые источники: о чём говорил министр энергетики в Абу-Даби 15.01.2023 732
- "Бесплатное такси" запустили в Семее в морозы 15.01.2023 710
- Казахстан обыграл Кыргызстан на Kazan Hockey Open 15.01.2023 796
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 7531
- Штормовое предупреждение: на севере страны ожидается сильная метель 15.01.2023 711
- Наказаны участники конфликта в поезде "Алматы — Мангистау" 15.01.2023 2202
- Взрыв прогремел на химзаводе в Китае 15.01.2023 665
- В Алматы выясняют причину пожара на складе возле барахолки 15.01.2023 730
- После отмены нулевой терпимости к ковиду в Китае выросла смертность 15.01.2023 807
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 1684
- В Петропавловске сгорел оздоровительны комплекс 15.01.2023 716
- Токаев прибыл в ОАЭ с официальным визитом 15.01.2023 797
- Умер Вахтанг Кикабидзе 15.01.2023 3431
- Как модернизируют ТЭЦ в Астане, рассказал аким столицы 15.01.2023 2214
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 1284
- Золото Куралеса для Казахстана стало юбилейным на зимних универсиадах 15.01.2023 835
- "Мошенники смогут звонить голосом вашей мамы": Microsoft создала новую нейросеть 15.01.2023 854
Объявлены окончательные итоги выборов депутатов сената
ЦИК обнародовал окончательные итоги выборов депутатов сената парламента Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщается на сайте ЦИК, выборы признаны состоявшимися в 17 областях Казахстана, в городах Астана, Алматы и Шымкент. Из 3167 выборщиков приняли участие в голосовании 2901 или 91,6 процента от общего числа выборщиков.
По итогам голосования депутатами сената парламента РК избраны:
- от области Абай – Тастекеев Кайрат Кулбаевич, 1967 года рождения, директор строительного колледжа, Семей;
- от Акмолинской области – Жунусов Талгат Турлыбекович, 1963 года рождения, секретарь Акмолинского областного маслихата, Кокшетау;
- от Актюбинской области – Нугманов Амангельды Шайхуллович, 1967 года рождения, секретарь Актюбинского областного маслихата, Актобе;
- от Алматинской области – Жоргенбаев Жанболат Акебаевич, 1960 года рождения, депутат сената парламента РК, Каскелен Алматинской области;
- от Атырауской области – Наутиев Алибек Ибатуллиевич, 1963 года рождения, секретарь Атырауского областного маслихата, Атырау;
- от Восточно-Казахстанской области – Буктугутов Шакарым Сабырович, 1961 года рождения, заместитель акима Восточно-Казахстанской области, Усть-Каменогорск;
- от Жамбылской области – Арубаев Сакен Каланович, 1976 года рождения, аким Шуского района, Шу Жамбылской области;
- от области Жетысу – Толамисов Амангельды Габдылкаримович, 1977 года рождения, депутат сената парламента РК, Талдыкорган;
- от Западно-Казахстанской области – Утегулов Арман Каримович, 1964 года рождения, первый заместитель акима Западно-Казахстанской области, Уральск;
- от Карагандинской области – Утешов Серик Балгатаевич, 1963 года рождения, секретарь Карагандинского областного маслихата, Караганда;
- от Костанайской области – Нурмухамбетов Гауез Торсанович, 1968 года рождения, первый заместитель акима Костанайской области, Костанай;
- от Кызылординской области – Рустемов Руслан, 1968 года рождения, руководитель управления культуры и спорта Кызылординской области, Кызылорда;
- от Мангистауской области – Орынбасаров Бекбол Тілеумұратұлы, 1971 года рождения, первый заместитель акима Мангистауской области, Актау;
- от Павлодарской области – Айткенов Ернур Нурмуханович, 1965 года рождения, секретарь Павлодарского областного маслихата, Павлодар;
- от Северо-Казахстанской области – Каримова Гульмира Раинбековна, 1977 года рождения, председатель комитета среднего образования министерства просвещения РК, Петропавловск;
- от Туркестанской области – Қадырбек Мұрат Болатұлы, 1980 года рождения, аким Жетысайского района, Жетысай Туркестанской области;
- от области Улытау – Медебаев Советбек Турсынович,1965 года рождения, депутат сената парламента РК, с. Улытау;
- от Астаны – Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы, 1971 года рождения, советник председателя сената парламента РК, Астана;
- от Алматы – Асанова Жанна Бейсентаевна, 1975 года рождения, советник председателя правления АО "Центр развития города Алматы";
- от Шымкента – Бекназаров Нурлан Кудиярович, 1964 года рождения, депутат сената парламента РК, Шымкент.
Из 20 избранных депутатов три женщины, 17 мужчин. Средний возраст составляет 53,8 лет. Из избранных 20 депутатов 16 станут сенаторами впервые.
Также избран депутатом сената от Астаны вместо выбывшего Лукин Андрей Иванович, 1961 года рождения.
-
Trend news
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 498
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 802
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 855
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 3045
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 896
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 7515
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 1683
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 1284
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 120366
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 1174
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 32394
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 4597
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 3702
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 4271
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 11984
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 5062
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 17200
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 8183
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 1248
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 2012
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 1509
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 1882
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 24284
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 7168
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 1331
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 3738
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 1658
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 2109
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 8913
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 8509
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 6833
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 3614
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 3793
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 3897
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 5818
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 2086
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 2380
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 3145
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 53410
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 3235
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 4612
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 2089
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 2616
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 3191
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 3324
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 6717
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 9111
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 2776
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 2636
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 13823
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 4828
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 3248
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 2770
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 5395
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 9058
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 39075
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 43642
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 3445
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 3366
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 3220
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 3146
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 2846
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 4201
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 3562
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 115943
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 45656
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 64709
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 3386
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 14934
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 9068
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 3578
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 3972
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 48373
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 27200
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 4126
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 4056
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 22478
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 3841
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 9796
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 49461
-
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 508
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 509
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 530
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 689
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 621
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 1106
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 1100
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 1034
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 1040
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 1120
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 1135
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 1380
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 1250
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 1179
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 1253
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 1377
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 3724
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 1890
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 1929
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 2812
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 2519
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 2548
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 2456
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 2566
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 3076
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 3502
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 5211
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 5258
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 5236
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 3641
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 3524
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 3778
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 3783
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 3634
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 3792
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 4656
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 4447
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 4948
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 4830
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 4721
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 5555
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 5685
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 6058
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 6499
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 6226
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 6689
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 6522
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 6674
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 7099
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 7217
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 7622
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 7684
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 7348
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 7904
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 7591
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 7627
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 7438
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 7809
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 8139
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 7813
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 8062
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 8011
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 8219
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 8168
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 8861
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 9139
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 8967
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 9341
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 9023
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 9110
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 9065
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 8941
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 9395
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 9669
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 9318
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 27658
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 9770
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 9474
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 9497
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 14862