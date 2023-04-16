Отказавшийся от казахстанского гражданства лидер "Барыса" нашел себе новый клуб

Фото: ХК "Барыс"

Нападающий астанинского "Барыса" Егор Петухов станет хоккеистом московского "Динамо", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Нападающий "Барыса" Егор Петухов пополнит состав московского "Динамо", — пишет Telegram-канал "Транфсеры КХЛ".

Минувший сезон КХЛ стал для 29-летнего воспитанника российского Барнаула лучшим в карьере. В составе казахстанской команды он отыграл 68 матчей и набрал 24 (17+7) очка.

Ранее стало известно о том, что Петухов отказался от казахстанского гражданства, когда выяснилось, что у него также имеется российское. Двойное гражданство запрещено законами Казахстана.