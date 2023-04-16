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Сегодня, 05:38
230
230Фото: ХК "Барыс"
Отказавшийся от казахстанского гражданства лидер "Барыса" нашел себе новый клуб
Нападающий астанинского "Барыса" Егор Петухов станет хоккеистом московского "Динамо", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Нападающий "Барыса" Егор Петухов пополнит состав московского "Динамо", — пишет Telegram-канал "Транфсеры КХЛ".
Минувший сезон КХЛ стал для 29-летнего воспитанника российского Барнаула лучшим в карьере. В составе казахстанской команды он отыграл 68 матчей и набрал 24 (17+7) очка.
Ранее стало известно о том, что Петухов отказался от казахстанского гражданства, когда выяснилось, что у него также имеется российское. Двойное гражданство запрещено законами Казахстана.
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