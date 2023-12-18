Отели Турции сохранят формат "всё включено"

Турция сохранит формат размещения в отелях по типу "всё включено" в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом в интервью агентству рассказал посол Турции в РФ Танжу Бильгич.

"Очень много туристов едут в Турцию. В стране есть различные типы размещения. "Все включено" — один из них. Я уверен, что отели, которые предоставляют формат размещения по типу "все включено", продолжат это делать в следующем году. Будут возможности для такого типа размещения", — сказал он, комментируя инициативу о возможном пересмотре этого формата.

Посол обратил внимание, что многое зависит от отелей.

"Есть разные типы отелей, некоторые из них очень роскошные, некоторые не такие роскошные, поэтому все зависит от типа размещения, которое ищет турист, — продолжил он. — Я уверен, что каждый турист, который захочет посетить Турцию, найдёт для себя подходящий вариант в следующем году".

Ранее сообщалось, что представители турецкой индустрии туризма предлагают пересмотреть формат "все включено" (all inclusive) в отелях. Согласно этой инициативе, турист сам будет выбирать, за какие продукты и напитки он будет платить.