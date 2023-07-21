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pxhere.com Сегодня, 21:11
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Сегодня, 21:11
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Фото: pxhere.com

Отдыхающих эвакуировали в Алматинской области из-за опасного подъёма уровня воды в реке

Ливень в Алматинской области спровоцировал поднятие уровня воды в реке Левый Талгар, передаёт BaigeNews.kz.

"По данным гидропоста "Большая поляна" по реке Талгар из-за обильных осадков в горной местности произошло поднятие уровня воды в реке Левый Талгар. На данный момент уровень воды составляет 23.5 м.куб.сек. (критический уровень поднятия воды 40 м. куб.сек). Пропускная способность гидротехнического сооружения Плотина Талгар 70.5 м.куб.сек", - сообщили в МЧС РК.

В ведомстве уточнили, что вода проходит в транзитном режиме, выставлены дополнительные посты наблюдения, отдыхающие выше гидротехнического сооружения эвакуированы.

Ситуация находится на постоянном контроле местных исполнительных органов, ДЧС области, Казселезащиты.

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Сегодня, 21:11
211
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