Отбор в региональный кадровый резерв стартует 1 марта
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
1 марта начнется отбор в региональный кадровый резерв, документы будут приниматься до 31 марта текущего года. Об этом сообщил первый заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов на брифинге в РСК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
Основная цель проекта – формирование региональных пулов молодых управленцев и вовлечение талантливой молодежи в развитие регионов. К участию в отборе в региональный резерв допускаются граждане не старше 35 лет, имеющие высшее образование и стаж работы не менее 3 лет.
"Лица, зачисленные в региональный кадровый резерв, могут занимать административные государственные должности корпуса "Б" в местных исполнительных органах столицы без проведения конкурса по согласованию с Агентством по делам государственной службы и его территориальным подразделением, за исключением выборных должностей.
Также с согласия лица, зачисленного в региональный резерв, допускается его назначение в другие регионы. Сегодня перед акиматом столицы стоят задачи по развитию социальной и инженерной инфраструктуры. Также развитие большого города требует цифровизации процессов взаимодействия с населением, развития информационно-аналитических систем. Обеспечение информационной безопасности также является важной частью", - сказал Нурлан Нуркенов.
Отбор осуществляется по отраслевым направлениям: социальное; жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура; экология; цифровизация.
Самое читаемое
- Аэропорты отменят правило 100 мл жидкости в ручной клади
- Школьников задержали за изнасилование девочки в Астане - глава МВД
- Два теракта предотвратили в Казахстане - глава КНБ отчитался перед Токаевым
- Женщина и подросток едва не скончались после укола антибиотика в СКО
- В Петропавловске вышел на свободу серийный убийца