Пятерым новорождённым 20-миллионным казахстанцам вручили денежные сертификаты

Председатель Правления "Отбасы Банк" Ляззат Ибрагимова на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК поздравила казахстанцев с рождением детей, которые стали 20-миллиоными жителями страны, передаёт BaigeNews.kz.

"Отбасы банк также хочет внести свой вклад в будущее детей, которые родились сегодня и по праву называются 20-миллионными жителями страны. Мы дарим им подарочные сертификаты Отбасы банка номиналом 2 000 000 тенге каждый", — сказала она.

По словам Ляззат Ибрагимовой, сертификаты действительны уже с сегодняшнего дня. Чтобы их активировать, родителям новорождённых детей нужно будет прийти в отделение банка с оригиналом подарочного сертификата, удостоверением личности и свидетельством о рождении ребенка. Действовать сертификаты будут в течение трёх месяцев.