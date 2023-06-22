"Отбасы банк" отреагировал на слухи об утечке данных его клиентов

АО "Отбасы банк" опровергло информацию об утечке данных клиентов, передаёт BaigeNews.kz.

"В банке сохранность личных данных клиентов стоит на первом месте. Мы строго соблюдаем все требования и нормы закона в области защиты персональных данных и информационной безопасности. В связи с этим мы сообщаем, что информация об утечке данных в "Отбасы банке" не соответствует действительности", — указывается в заявлении финансовой организации.

Отмечается, что в банке не было каких-либо срывов IT-проектов и банк работает в штатном режиме.

"На данный момент он реализует стратегию развития АО "Отбасы банк" до 2023 года, одной из стратегических целей которой является перевод 100% запланированных операций по обслуживанию клиентов в online-режим посредством внедрения передовых технологий и автоматизации деятельности банка", — указывается в сообщении.