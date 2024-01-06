"Отбасы банк" не будет давать кредиты на ремонт многоквартирных домов

Единственный акционер АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" принял решение о добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии банка по отдельным видам банковских операций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KASE.

Правление АО "НУХ "Байтерек" приняло решение обратиться в уполномоченный орган РК с заявлением о добровольном прекращении действия лицензии банка, в части операций по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов вкладчиков накоплений средств на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума и предоставлению им жилищных займов.

В 2018 году министерство по инвестициям и развитию разработало поправки в закон о ЖКХ, согласно которым собственники квартир смогут получить кредиты для капитального ремонта своего дома. Для этого был разработан сложный механизм с участием Жилстройсбербанка (прежнее название "Отбасы банка"). Каждый владелец квартиры в доме, который должен был быть отремонтирован, надо было открыть индивидуальный кредитный счет. В случае продажи квартиры этот счет мог быть передан "по наследству" новому владельцу.

Изменения в закон были внесены для поддержки реформы в ЖКХ и создания на базе кондоминиумов товариществ и ОСИ. Однако в апреле 2023 года президент РК назвал реформу ОСИ незавершенной, и она была фактически отменена.