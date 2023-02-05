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От подтоплений в СКО готовятся защищать пять населённых пунктов
Несмотря на то, что в прошлые два года подтоплений в сёлах СКО удалось недопустить, в этом году из-за прогнозов северокахастанцы готовятся встречать "большую воду" в пяти населённых пунктах, где под угрозу подтопления подпадают 114 домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС СКО.
Подготовку к паводкам в Северо-Казахстанской области проверил начальник ДЧС региона, полковник Рамиль Камалов. Он также встретился с представителями районных акиматов и сельских округов, прокуратуры и должностными лицами, ответственными за противопаводковые мероприятия.
Рамиль Камалов отметил, что в 2021-2022 годы ЧС и подтопления жилых домов на территории района не было, эвакуации людей и сельхозживотных не потребовалось, жертв и пострадавших также не было. Однако он отметил, что с учётом прогнозов необходимо быть в постоянной готовности, чтобы встретить капризы природы во всеоружии.
"Особое внимание необходимо уделить пяти населенным пунктам района, ежегодно подверженным воздействию паводка: райцентру — городу Сергеевка, сёлам Городецкий, Мерген, Аканбарак и Новопокровка. В общем, в зоне угрозы подтопления находятся 114 жилых домов с численостью населения около 322 человек", — подчеркнул начальник Департамента в ходе посещения района Шал акына.
Он акцентировал внимание на том, что усилиями местных исполнительных органов, служб и объектов хозяйствования на территории района в летний период, во исполнении Плана инженерных работ в летне-осенний период 2022 года по подготовке к паводковому периоду 2023 года, был проведен цикл работы, имеющих целью защиту населения и транспортных путей от столь опасного стихийного бедствия.
Рамиль Камалов выезжал в населённые пункты района, и лично убедился в том, что запланированные в 2022 году работы проведены в полном объёме.
В частности, проведены берегоукрепительные работы бутовыми камнями, протяженостью 100 метров, близи смотровой площадки Сергеевского гидроузла, на озере Малый Тарангул у села Новопокровка протяженностью 500 метров, установлены две водопропускные трубы диаметром один метр, на дорогах местного значения "Коктерек-Ибраево" семи километров от Сергеевки и двух вблизи села Ибраево.
Также начальник департамента посетил Акжарский, Аккайынский, Тайыншинский, Тимирязевский, Есильский и Уалихановский районы, где проверил качество проведённых местными исполнительными органами противопаводковых мероприятий, дал рекомендации по эффективной защите населённых пунктов от возможного подтопления талыми и паводковыми водами.
"Мы должны быть готовы к любым сценариям весеннего периода, чтобы отреагировать должным образом и обеспечить нормальную жизнедеятельность населения", — прокомментировал начальник департамента.
Напомним, потопы из-за талого снега сейчас ликвидируют и предотвращают в трёх областях: Туркестанской, Алматинской и Жамбылской. Спасатели работают круглосуточно. К примеру, за минувшую ночь, сотрудники МЧС не допустили подтпопления пяти сёл.
Фото ДЧС СКО
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