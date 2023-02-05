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МЧС РК Сегодня, 09:32
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Сегодня, 09:32
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Фото: МЧС РК

Спасатели ночью предотвратили подтопление пяти сёл в двух регионах Казахстана

Прошлой ночью 200 человек и 45 единиц техники из подразделений МЧС Алматинской и Жамбылской областей и служб акиматов предотвратили подтопления пяти населенных пунктов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Проведена оперативная работа по отводу талой воды, которая стала пребывать из полей в результате резкого таяния снега. Продолжено устранение воды на ранее подтопленных дворовых территориях. Общая протяжённость проведенных за ночь водоотводных каналов составила 18 тысяч метров, откачанной воды вблизи насёленных пунктов — более 16 тысяч кубометров", — сообщили в МЧС.

По данным ведомства, в Туркестанской области все подтопления ликвидированы. 
Продолжается работа 14 круглосуточных гидропостов на реках Сырдарья, Арыс и Боген.

 

 

Видео: МЧС РК
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#спасатели #подтопление #паводки #МЧС РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:32
160
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