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Спасатели ночью предотвратили подтопление пяти сёл в двух регионах Казахстана
Прошлой ночью 200 человек и 45 единиц техники из подразделений МЧС Алматинской и Жамбылской областей и служб акиматов предотвратили подтопления пяти населенных пунктов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Проведена оперативная работа по отводу талой воды, которая стала пребывать из полей в результате резкого таяния снега. Продолжено устранение воды на ранее подтопленных дворовых территориях. Общая протяжённость проведенных за ночь водоотводных каналов составила 18 тысяч метров, откачанной воды вблизи насёленных пунктов — более 16 тысяч кубометров", — сообщили в МЧС.
По данным ведомства, в Туркестанской области все подтопления ликвидированы.
Продолжается работа 14 круглосуточных гидропостов на реках Сырдарья, Арыс и Боген.
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