"От печки не отходим, время по солнцу узнаём": десятки сёл СКО четвёртые сутки без воды и света

Последствия сильного бурана, бушевавшего в Северо-Казахстанской области в минувшие выходные, кардинально изменили жизнь сельчан. Инфраструктура оказалась настолько не готова к приходу зимы, что уже четвёртые сутки деревни в семи районах остаются без света, тепла и воды, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Вечером 18 ноября, когда на территории СКО буйствовала сильная метель, отрезанными от электроснабжения остались 183 села. Обесточенными оказались деревни в каждом районе области. Связаться с жителями было непросто, так как стихия лишила их не только электроэнергии, возможности отапливаться и пользоваться центральным водоснабжением, но и средств связи.

Сегодня корреспонденту редакции удалось поговорить с Еленой, жительницей села в районе имени Магжана Жумабаева. Женщина ездила в ближайший населённый пункт, где утром дали свет, и зарядила мобильный телефон.

Её родная деревня Байтерек расположена в 65 километрах от Петропавловска. Но все эти дни казалось, что их разделяют десятилетия технического прогресса.

"В субботу 18 ноября око пяти чесов вечера у нас уже не было света. С того времени и сидим… У меня бак на 200 литров всегда наполнен водой, на всякий случай. Вот он и наступил. Тратим по минимуму: кушать приготовить, посуду помыть, попить. Вот у кого скотина есть – тем тяжелее. Скотина непоеная, ситуация критическая. Подвоза воды нет. Её сами жители находят. Самотёком набирают. Из водоёмов в округе только котлованы. Но они и летом сухие. Школа не отапливается. Дети дома сидят. Как они будут программу догонять – непонятно", - сокрушается собеседница.

По её словам, все сельчане сидят дома. На работу выехать не могут. Оставлять печь нетопленной с отключенным насосом – нельзя. Не топить вовсе – тем более.

"Практически у всех стоят насосы. В течение дня по чуть-чуть подкидываешь дровишек, чтобы она не начала кипеть. Мы постоянно около неё находимся. Утром протопишь, сбегаешь в магазин, прибегаешь и по новой топишь. И уехать в областной центр или в деревни, где есть электричество, тоже не выход. Нельзя ведь оставить дом. Система отопления разморозится, ещё больше проблем появится. Кстати, есть у нас в деревне, кто родственниками съезжаются. Соседи установили электроотопление, которое сейчас ничем не поможет… Вот они собрались с детьми и переехали на время к родным. А мне сегодня пришлось в райцентр ехать, в Булаево, за 60 километров. Там утром дали свет. Вроде, временно. Поэтому я поторопилась телефон зарядить", - объясняет Елена.

Заряд аккумулятора на телефоне жители отключенных от электроэнергии сел берегут для важных звонков.

"Каждый день обзваниваешь родных, предупреждаешь, что всё хорошо, что мы дома. А дальше надеешься только на то, что он ещё протянет до следующего дня, чтобы сообщить о себе близким. Ситуация показала, насколько мы зависимы от света. Многие в домах не держат ни будильников, ни настенных часов. А с отключенным смартфоном тяжело ориентироваться во времени. Определяем по солнцу. После обеда пойдёшь к соседям, начинает темнеть – торопишься вернуться домой", - рассказывает жительница СКО.

Кто-то из соседей отчаялся и приобрел электрический генератор. Слухи по деревне разошлись быстро и к предприимчивому сельчанину вскоре стали стекаться соседи с зарядными устройствами и смартфонами.

"В такой ситуации и отказать нельзя. Так вот один выручил пол деревни. Но это сегодня проще стало. Теле-2 заработал. Остальные мобильные операторы не ловят связь… Фельдшер у нас есть. Но я решила, что, если что случится, сяду и сама поеду в город. Без света здесь нам не помогут. Представляете, как холодно сейчас в здании школы. Когда свет дадут – непонятно, всё время обещаниями кормят. Но я ребёнка на занятия отправлю, только когда постройка вся прогреется. В целом, мы привыкли, что при буране, ветре и дожде бывают отключения электроэнергии. Но на такой длительный срок никогда не отключали. Мы понимаем, что энергетики не виноваты, это силы природы. Но, считаю, что к такому развитию событий надо было быть готовыми", - уверена Елена.

К слову, в районе имени Магжана Жумабаева ситуацию с энергообеспечением осложнила упавшая опора ЛЭП. Происходящее прокомментировали в областном управлении энергетики и ЖКХ.

"18 ноября на территории области наблюдались крайне неблагоприятные погодные условия. Дождь с переходом в снег, порывистый ветер от 15 до 25 метров в секунду. Это привело к обрывам на линиях электропередач. То есть обледенение ЛЭП привело к отключению электроэнергии ряда сёл, и коснулось это каждого района. Крайне нехорошая обстановка сложилась по району имени Магжана Жумабаева. Там на магистральной воздушной линии случилась авария. Весь район обесточило. Силами АО "Севказэнерго" сформированы аварийно-восстановительные бригады. Их порядка 46. Работает 183 единицы техники. 55 сёл в семи районах области находятся без электроэнергии", - уточнил врио руководителя Управления энергетики и ЖКХ СКО Владислав Лукин.

Обесточенными остаются сёла в районах имени Магжана Жумабаева, Аккаыйнском, Тимирязевском, Тайыншинском, Есильском, Кызылжарском и Шал акына. Всего на устранении повреждений работают 180 человек.

"С момента происшествия организован штаб под председательством руководства области. Сразу же отработаны механизмы и способы устранения аварий. Все службы были задействованы. В первую очередь у нас был вопрос недопущения разморозки системы отопления соцобъектов, жилых домов, центра котельной. Они были обеспечены резервным электроснабжением. В этот же день системы запущены и разморозки не произошло. Постепенно начали восстанавливать ЛЭП, оборудование. Филиал "Есиль су" перешёл на усиленный режим работы по обеспечению населения водой. Она не постоянна, но, по крайне мере, есть", - отметил чиновник.

По заверениям руководителя ведомства, совместно с АО "Севказэнерго" энергетики определили опасные участки тепло- и энергоснабжения области. В планах провести их модернизировать в рамках государственных программ и законодательства. Часть затрат на обновление систем покроет монополист.

К моменту публикации материала село Байтерек подключили к электроэнергии.

Тем временем в регионе на ближайшие сутки вновь объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют метель, дождь, снег, гололёд и ветер до 30 метров в секунду.