О резком ухудшении погоды в нескольких регионах Казахстана предупредили в МЧС
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МЧС Казахстана предупреждает об ухудшении погодных условий в ближайшие дни в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях и в городе Астана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
В ближайшие несколько дней в Костанайской области ожидаются осадки, на западе области сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области ожидаются гололед, туман, метель. Ветер юго-восточный, южный 15-20 м/с, на юге, востоке, севере области порывы 23-28 м/с, на юге области временами 30 м/с и более.
Днем 22, сутки 23 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, 22 ноября на юге, востоке области, 23 ноября на юге, западе области временами 30 м/с и более.
Днем 22, сутки 23 ноября в Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег). 22 ноября на севере области, 23 ноября на западе, севере, востоке области ожидается гололед. 23 ноября на западе, севере, востоке области метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, 22 ноября на западе, севере области, 23 ноября на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.
г. Астана: 23 ноября ожидается гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 22 ноября временами порывы 16-21 м/с, 23 ноября порывы 15-20, временами 23-28 м/с.
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