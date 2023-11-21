О резком ухудшении погоды в нескольких регионах Казахстана предупредили в МЧС

МЧС Казахстана предупреждает об ухудшении погодных условий в ближайшие дни в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях и в городе Астана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

В ближайшие несколько дней в Костанайской области ожидаются осадки, на западе области сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области ожидаются гололед, туман, метель. Ветер юго-восточный, южный 15-20 м/с, на юге, востоке, севере области порывы 23-28 м/с, на юге области временами 30 м/с и более.

Днем 22, сутки 23 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, 22 ноября на юге, востоке области, 23 ноября на юге, западе области временами 30 м/с и более.

Днем 22, сутки 23 ноября в Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег). 22 ноября на севере области, 23 ноября на западе, севере, востоке области ожидается гололед. 23 ноября на западе, севере, востоке области метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, 22 ноября на западе, севере области, 23 ноября на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

г. Астана: 23 ноября ожидается гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 22 ноября временами порывы 16-21 м/с, 23 ноября порывы 15-20, временами 23-28 м/с.