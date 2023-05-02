От клещей в Алматы обработали более 90% территорий

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клещев ой обработки парков, скверов и лесных массивов. Об этом брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города главный государственный санитарный врач Алматы Касымхан Алпысбайулы, передаёт В Алматы подходит к концу первый тур противоой обработки парков, скверов и лесных массивов. Об этом брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города главный государственный санитарный врач Алматы Касымхан Алпысбайулы, передаёт BaigeNews.kz

По его словам, окрестности Алматы расположены на эндемичной по клещев ому энцефалит у территории. Поэтому для профилактики заболеваемости и ограничения численности клещей на территории города в зонах высокого риска заражения заболеваемости (лесопарковые зоны, наиболее посещаемые населением местности – городские парки и скверы) ежегодно проводятся противо клещев ые обработки в два этапа.

Обработке подлежат лесные массивы и городские парки, скверы общей площадью 2454,54 гектара. В том числе:

восемь лесных массивов общей площадью 1904,924 гектара;

144 городских парка и скверов общей площадью 519,616 гектара.

Для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами второй этап обработки будет проводиться в мае-июне.

По состоянию на 1 мая противо клещев ая обработка выполнена на площади 2279,24 гектароа, или на 94 процентах запланированных площадей. Продолжаются работы в лесных массивах Медеуского района.

Пока не обработан в Алмалинском районе один городской парк, где ведутся ремонтные работы.

"Все дезинсекционные мероприятия осуществляются за счёт республиканского бюджета филиалом "Центр дезинфекции по городу Алматы" под непосредственным контролем специалистов службы санитарно-эпидемиологического контроля города. Для обработки задействованы две дезинфекционные бригады, которые оснащены термогенераторами горячего тумана, мотопортами. Противо клещев ая обработка проводится инсекто-акарицидным препаратом "Фаворит В.К.Е." используется 0,4%-ый рабочий раствор. Готовится рабочий раствор строго по утверждённой Инструкции к этому препарату. Это дезинсекционный препарат разрешённый для применения в нашей стране (четвёртый класс опасности – малоопасен для здоровья людей (домашних животных)", - сообщил Касымхан Алпысбайулы.

Обработка в основном проводится в утренние часы. На границах участков, подлежащих обработке, устанавливаются щиты с предупредительными надписями "Проводится противоклещевая обработка!".

В целях профилактики клещевого энцефалита, в городе предусмотрено оказание экстренной помощи лицам, пострадавшим от укусов клещей, в 5-ти пунктах серопрофилактики (травматологические пункты):

Центральная городская клиническая больница; ГКБ №4; ГКБ №7; БСНП - обслуживают взрослое население города; Центр детской неотложной медицинской помощи – обслуживает детей всех районов города.

Пункты серопрофилактики обеспечены противоклещевым иммуноглобулином.