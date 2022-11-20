От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах

Фото: BaigeNews.kz

20 ноября 2022 года проходят внеочередные выборы президента Республики Казахстан. На избирательных участках сегодня можно встретить и политиков, и звёзд эстрады, блогеров и актёров, передаёт BaigeNews.kz. Мы решили составить список известных казахстанцев, кто успел проголосовать на выборах к нынешнему часу.

Оживило социальные сети появление первого президента Нурсултана Назарбаева на избирательном участке в здании "Астана опера". Впрочем, любое появление экс-главы государства на публике всегда вызывает у казахстанцев большой интерес. Назарбаев после процедуры голосования побеседовал с журналистами и не стал скрывать, за кого он отдал свой голос.

"Кому я передал власть добровольно, знаете, да? Я тогда ещё сделал свой выбор. Выбор до конца. Я хочу от себя ещё сказать, что нашему народу сейчас очень нужно единство. Независимость есть, государство построено, столица построена под моим началом. Но ещё нужно много работы", - прокомментировал он.

В соцсетях появились фотографии и других бывших политиков. К примеру, экс-премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев тоже выполнил свой гражданский долг - проголосовал на выборах.

Отметился и государственный советник РК Ерлан Карин. Рано утром он вместе с детьми сходил проголосовать в избирательный участок №111 в Астане.

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“Мы все живем в одной стране. Мы все граждане этой страны. У каждого из нас есть конституционное право, которым нужно воспользоваться. Выборы - это очень важное мероприятие, которое влияет на будущее страны” , - сказал Карин.

Популярный Инстаграм-блогер и предприниматель Бейбит Алибеков тоже поспешил оповестить общественность о том, что сходил на выборы. Об этом он, конечно же, сообщил в своём аккаунте в соцсетях.

Его коллега, тоже блогер и по совместительству пиарщик Алишер Еликбаев также с утра проголосовал и призвал казахстанцев последовать его примеру.



Среди проголосовавших соотечественников была и семья легендарной казахской исполнительницы Розы Рымбаевой. Она пришла в избирательный участок вместе с сыном, тоже певцом Али Окаповым.

“Я считаю своего кандидата самым достойным руководителем страны. Я ему верю”, - прокомментировала певица.

“Я пришла сегодня на выборы, потому что для меня это важно. Это мой гражданский долг”, - сказала известный казахстанский дизайнер Аида Кауменова.

Эксперт ораторского искусства, журналистка Санди Султан также отдала свой голос за сильнейшего и справедливого, по её словам, лидера. Она назвала сегодняшний день для Казахстана историческим.

Заслуженный деятель РК Жамиля Серкебаева проголосовала на избирательном участке № 254 в Алматы.

"Я ходила сегодня на свой участок в Национальной библиотеке. Дав свой голос, я надеюсь, что в стране всегда будет мир и мы будем стремиться войти в первые ряды цивилизованных стран. Наша страна многонациональная, и в этом заключается прелесть нашей Родины и моей интернациональной семьи. Я возлагаю большие надежды на то, что страна будет развиваться, что общая культура у нас будет повышаться и появятся перемены к лучшему", - отметила заслуженный деятель РК Жамиля Серкебаева.

На избирательном участке появился и популярный режиссёр, видеограф Кыран Талапбек. Правда, он проголосовал не на Родине, а в посольстве Казахстана в Японии. Талапбек в Instagram похвастался, что из-за разницы в часовых поясах стал первым казахстанцем, проголосовавшим на выборах президента.

На 416-м участке, расположенном в школе-гимназии №168 им. К. Катыкбаевой, пришли голосовать чета певцов Беркут и Аиша вместе с детьми.

"Мы пришли всей семьей. На избирательном участке все были в хорошем настроении, всё прошло хорошо. Мы уверены в положительных переменах, которые произойдут в нашей стране", - поделился артист.

Музыкант, солист вокально-инструментального ансамбля "Дос-Мукасан" Мурат Кусаинов также решил отдать свой голос. По мнению композитора, стране нужны политические изменения. Последующие за выборами преобразования затронут все сферы общественно-политической жизни. В частности, активизируется экономическое развитие, появятся новые социальные программы.

"Я возлагаю большие надежды на эти выборы. Глава государства как-то сказал, что у нас нет Родины, кроме Казахстана. Именно поэтому каждый гражданин нашей страны должен внести свою лепту в её развитие", – подчеркнул музыкант.

В завершении, он пожелал молодым избирателям не оставаться в стороне от общественно-политических преобразований, быть упорными и целеустремленными.