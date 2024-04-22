От чистого города – к зеленой планете: в городе Курчатов области Абай в первый день недели "Жасыл аймақ" прошла экоакция

Республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан" продолжается по всей стране, передаёт BaigeNews. Не остались в стороне и курчатовцы, для которых акция стала отличной возможностью внести свой вклад в благоустройство улиц, скверов, парков и других общественных мест.

Как отметила директор молодежного ресурсного центра Айжан Мусатаева, в первый день недели "Жасыл аймақ" на уборку вышли не только молодёжь и активисты, но и в целом неравнодушные горожане.

"Мы как патриоты своей страны принимаем активное участие в данной акции. Я уверена, что лишь вместе как одна большая команда мы сможем очистить не только свой город, но и всю страну", - отметила Айжан Мусатаева.

Председатель Совета ветеранов Галымжан Жумадилов подчеркнул, что участие в субботниках – это не только физический труд, но и моральное удовлетворение.

"Мы получаем его от того, какую пользу приносим нашей природе. Отрадно, что молодежь принимает активное участие в акции, мы, конечно, тоже стараемся не отставать, ведь забота об окружающей среде — это забота о нашей будущей жизни. Я уверен, что сегодня, объединив наши усилия, мы сделаем мир вокруг нас чище и добрее", - сказал Галымжан Жумадилов.

Предприятия, организации, общественные организации города, молодежь, активисты и просто неравнодушные жители вышли на субботник, и все вместе, как одна большая команда, очистили свой город.

В ходе экоакции проведена уборка мусора, прошлогодней листвы, побелка зелёных насаждений. Всего к уборке подключились более 1 000 курчатовцев – это представители 42 организаций и предприятий, задействованы 5 единиц техники. Вывезено около 40 тонн мусора.