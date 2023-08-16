  • 16 Августа, 16:46
  • BAIGENEWS

Освобождён от должности вице-министр науки и высшего образования РК

Сегодня, 16:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
пресс-служба правительства РК Сегодня, 16:10
Сегодня, 16:10
198
Фото: пресс-служба правительства РК

Куаныш Ергалиев освобождён от поста вице-министра науки и высшего образования Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом говорится в постановлении правительства РК. 

Указывается, что чиновник освобождён от должности согласно поданному заявлению.

Самое читаемое

Наверх