Освобождён от должности вице-министр науки и высшего образования РК
Сегодня, 16:10
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Сегодня, 16:10Сегодня, 16:10
198Фото: пресс-служба правительства РК
Куаныш Ергалиев освобождён от поста вице-министра науки и высшего образования Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом говорится в постановлении правительства РК.
Указывается, что чиновник освобождён от должности согласно поданному заявлению.
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